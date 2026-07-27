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Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Venezia maçı şifresiz mi?

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Venezia maçı şifresiz mi?
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki son sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Serie A'nın yeni temsilcisi Venezia ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte Galatasaray - Venezia hazırlık maçına ilişkin tüm resmi bilgiler…

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlık çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, kamp programının son karşılaşmasında İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya gelecek. Peki,  Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Venezia maçı şifresiz mi? İşte Galatasaray Venezia hazırlık maçına ilişkin resmi program...

GALATASARAY VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık maçı 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü (bugün) gerçekleştirilecek.

Karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Müsabaka, Avusturya'da bulunan Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma: Galatasaray - Venezia

Tarih: 27 Temmuz 2026 Pazartesi

Saat: 21.00 (TSİ)

Stat: Hofmann Personal Stadion

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık mücadelesi, S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler S Sport ekranlarından, dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus üzerinden maçı canlı takip edebilecek.

GALATASARAY VENEZIA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Venezia hazırlık maçının yayıncısı olarak S Sport ve S Sport Plus duyuruldu.

Karşılaşmanın yayın bilgileri kapsamında resmi açıklamada yalnızca bu platformlar yer alırken, maç S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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