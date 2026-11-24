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Galatasaray maçı bugün saat kaçta sorusunun yanıtı 20.45. Galatasaray Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı ise TRT 1. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak, ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Aston Villa maçı bugün Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT 1'in dijital platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23

D Smart: 26

Tivibu: 22

Kablo TV: 22

Turkcell TV+: 21

Fil Box: 20

GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Galatasaray Aston Villa maçı şifresiz. Karşılaşma TRT 1'den ücretsiz olarak izlenebilecek. Maçı internetten izlemek isteyenler de TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ücretsiz ulaşabilecek.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Aston Villa maçı, sarı kırmızılıların iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, Galatasaray Aston Villa maçında düdüğü Alman hakem Daniel Siebert'e verdi. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Dördüncü hakem Florian Badstübner olacak. VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev yapacak.

GALATASARAY'DA ASTON VİLLA MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray, Aston Villa karşısında sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai ve İsmail Jakobs'tan yararlanamayacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan topladı. Sarı kırmızılılar, ilk iki haftada Sporting ve Barcelona'ya kaybettikten sonra deplasmanda Lille'i 4-2, iç sahada ise Stuttgart'ı 2-0 yendi.