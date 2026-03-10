Galatasaray Liverpool tek maç mı çift maç mı?

Avrupa futbolunda heyecan sürerken gözler Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Karşılaşmanın tek maç mı yoksa çift maç üzerinden mi oynanacağı sorusu, özellikle sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi eleme formatı ve tur sistemiyle ilgili detaylar da bu kritik eşleşme öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan doruğa çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler merakla maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI TRT 1'DE CANLI YAYINLANACAK

Dev mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek. Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV üzerinden de maç takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla futbolseverler karşılaşmayı canlı izleme fırsatı bulacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 10 Mart Salı günü İstanbul'da gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun bu kritik maçı, Galatasaray için Avrupa yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak. Taraftarlar, stadyumda ve ekran başında maçın temposunu yakından takip edecek.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'da yer alan RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar stadyumu doldurarak takımlarına büyük destek verecek.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI TEK Mİ ÇİFT Mİ?

Bu son 16 turu eşleşmesi çift maç formatında oynanacak. İlk karşılaşma 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta Liverpool'da gerçekleştirilecek. Bu nedenle her iki maç da turu geçmek isteyen takımlar için büyük önem taşıyor.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Galatasaray, Liverpool'u elediği takdirde çeyrek finalde Chelsea FC ile Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.