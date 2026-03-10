Galatasaray Liverpool rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray ve Liverpool arasında oynanacak rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçı hatırlatan taraftarlar, bu kritik karşılaşmada neler olacağını merak ediyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanallarıyla ilgili detaylar haberimizde… Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu anlar futbolseverleri bekliyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Galatasaray ile Liverpool arasındaki maç 10 Mart Salı günü gerçekleşecek. Taraftarlar, kritik mücadeleyi kaçırmamak için tarih ve saat bilgisini merak ediyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray-Liverpool mücadelesi saat 20:45'te başlayacak. Futbolseverler, maç öncesi takımların son durumu ve oyuncu kadrolarını takip ederek karşılaşmaya hazırlanıyor.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Rövanş maçını izlemek isteyenler, TRT 1'den canlı olarak maçı takip edebilecek. Ayrıca Digiturk, D Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV platformlarından da maç şifresiz şekilde izlenebiliyor.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı şifresiz izlemek için kanallar ve numaraları:

• Digiturk 23

• D Smart 26

• Kablo TV 22

• Tivibu 22

• Turkcell TV+ 21

• Fil Box 20

• Vodafone TV 21

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Liverpool arasındaki karşılaşma İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Stat atmosferi ve heyecan dolu mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir deneyim olacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Liverpool arasındaki rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te İngiltere'de oynanacak.