Haberler

Galatasaray kutlamaları hangi kanalda, GS kutlamaları şifresiz yayınlanıyor mu?

Galatasaray kutlamaları hangi kanalda, GS kutlamaları şifresiz yayınlanıyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için geri sayım sürerken taraftarlar “GS kutlamaları hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibin organizasyonunu televizyon ve dijital platformlardan takip etmek isteyen futbolseverler, yayın bilgileri ve kutlamaların şifresiz olup olmayacağını merak ediyor.

Galatasaray kutlamaları şifresiz yayınlanıyor mu?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Binlerce taraftarın katılması beklenen büyük organizasyonun hangi kanalda canlı yayınlanacağı araştırılırken, kutlamaların ücretsiz izlenip izlenemeyeceği de gündemdeki yerini koruyor.

ŞAMPİYONLUK TURU VE KUTLAMA PROGRAMI

Galatasaray'ın gelenekselleşen şampiyonluk kutlaması, kulübün doğduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden başlayarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta son bulacak.

• 15:00 - 16:00: Takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünde taraftarlarla buluşacak.

• 16:00: Şampiyonluk konvoyu ve İstanbul turu resmen start alacak.

• 18:00: Kafile RAMS Park'a giriş yapacak ve stadyum kapıları taraftarlara açılacak.

• 19:05: Stadyumda büyük kupa töreni ve şovlar başlayacak.

İSTANBUL TURU GÜZERGAHI

Üstü açık otobüsle gerçekleştirilecek olan İstanbul turunun izleyeceği duraklar şu şekildedir:

1. Başlangıç: Galatasaray Lisesi Önü

2. Meşrutiyet Caddesi

3. Tepebaşı Işıklar

4. Tarlabaşı Bulvarı

5. Taksim Tünel

6. Cumhuriyet Caddesi

7. Halaskargazi Caddesi

8. Mecidiyeköy Meydanı

9. Esentepe Büyükdere Caddesi

10. Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı

4. Levent

11. TEM Kuzey Yan Yol

12. Varış: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUĞUNU BEIN SPORTS EKRANLARINDA KUTLUYOR

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğun coşkusunu beIN SPORTS ekranlarında taraftarlarıyla buluşturuyor. Sarı-kırmızılı camianın büyük sevinci, hem stadyumda hem de televizyon yayınları aracılığıyla milyonlarca futbolsevere ulaşacak.

KUTLAMALAR GALATASARAY LİSESİ ÖNÜNDEN BAŞLAYACAK

Resmi açıklamaya göre şampiyonluk kutlamaları Cuma günü saat 16.00 itibarıyla Galatasaray Lisesi önünden başlayacak. Tarihi başlangıç noktası olan lise önünde toplanacak taraftarlar, takım otobüsünün geçişiyle birlikte büyük bir coşku yaşayacak.

RAMS PARK’TA DEV KUTLAMA GECESİ

Kutlamalar, Galatasaray Lisesi’nden başlayacak konvoyun ardından RAMS Park’ta devam edecek. Stadyumda düzenlenecek görkemli organizasyonda futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar 26. şampiyonluğu birlikte kutlayacak.

CANLI YAYIN BEIN SPORTS HABER EKRANLARINDA

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına ilişkin tüm detaylar ve anlık gelişmeler beIN SPORTS HABER ekranlarında canlı olarak izleyicilere aktarılacak. Kutlamaların her anı, özel yayınlarla futbolseverlere ulaştırılarak büyük coşku ekranlara taşınacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne damga vuran poz

Zirveye damga vuran poz
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Öztekin:

şimdi ben mi almiyim bein sporları yoksa biyerde sifresizmi var anlamadım gitti herkes bi sey diyor galatasaray lisesinden basliyomus konvoy ama ben orda olmaya calisiyim yoksa stadyuma gitsemmi bilmiom karar vermek zor iste

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdal Kılıçarslan:

beIN Sports'ta izleriz canım ?? Allah bu nimeti bizlere yaşattı diye şükrediyorum inşallah daha nice şampiyonluklar nasip eder ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGünay Zegar:

ya bi an once herseyi sighrefsiz yayinlasinlar di mi ama bu kanallar hep para pesinde halkin sevincini gorunce akillarina geliyo yayinlamak ataturkun cumhuriyeti boylemiydi yazik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Kutlamalara damga vuran pankart!
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı