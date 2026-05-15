Galatasaray kutlamaları hangi kanalda, GS kutlamaları şifresiz yayınlanıyor mu?

“ Galatasaray kutlamaları şifresiz yayınlanıyor mu?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Binlerce taraftarın katılması beklenen büyük organizasyonun hangi kanalda canlı yayınlanacağı araştırılırken, kutlamaların ücretsiz izlenip izlenemeyeceği de gündemdeki yerini koruyor.

ŞAMPİYONLUK TURU VE KUTLAMA PROGRAMI

Galatasaray'ın gelenekselleşen şampiyonluk kutlaması, kulübün doğduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden başlayarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta son bulacak.

• 15:00 - 16:00: Takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünde taraftarlarla buluşacak.

• 16:00: Şampiyonluk konvoyu ve İstanbul turu resmen start alacak.

• 18:00: Kafile RAMS Park'a giriş yapacak ve stadyum kapıları taraftarlara açılacak.

• 19:05: Stadyumda büyük kupa töreni ve şovlar başlayacak.

İSTANBUL TURU GÜZERGAHI

Üstü açık otobüsle gerçekleştirilecek olan İstanbul turunun izleyeceği duraklar şu şekildedir:

1. Başlangıç: Galatasaray Lisesi Önü

2. Meşrutiyet Caddesi

3. Tepebaşı Işıklar

4. Tarlabaşı Bulvarı

5. Taksim Tünel

6. Cumhuriyet Caddesi

7. Halaskargazi Caddesi

8. Mecidiyeköy Meydanı

9. Esentepe Büyükdere Caddesi

10. Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı

4. Levent

11. TEM Kuzey Yan Yol

12. Varış: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUĞUNU BEIN SPORTS EKRANLARINDA KUTLUYOR

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğun coşkusunu beIN SPORTS ekranlarında taraftarlarıyla buluşturuyor. Sarı-kırmızılı camianın büyük sevinci, hem stadyumda hem de televizyon yayınları aracılığıyla milyonlarca futbolsevere ulaşacak.

KUTLAMALAR GALATASARAY LİSESİ ÖNÜNDEN BAŞLAYACAK

Resmi açıklamaya göre şampiyonluk kutlamaları Cuma günü saat 16.00 itibarıyla Galatasaray Lisesi önünden başlayacak. Tarihi başlangıç noktası olan lise önünde toplanacak taraftarlar, takım otobüsünün geçişiyle birlikte büyük bir coşku yaşayacak.

RAMS PARK’TA DEV KUTLAMA GECESİ

Kutlamalar, Galatasaray Lisesi’nden başlayacak konvoyun ardından RAMS Park’ta devam edecek. Stadyumda düzenlenecek görkemli organizasyonda futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar 26. şampiyonluğu birlikte kutlayacak.

CANLI YAYIN BEIN SPORTS HABER EKRANLARINDA

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına ilişkin tüm detaylar ve anlık gelişmeler beIN SPORTS HABER ekranlarında canlı olarak izleyicilere aktarılacak. Kutlamaların her anı, özel yayınlarla futbolseverlere ulaştırılarak büyük coşku ekranlara taşınacak.