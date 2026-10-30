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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?

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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanında da 3 puan hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve maç öncesi detayları belli oldu.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele, haftanın açılış karşılaşması olacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum olacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadeleye Konya'daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda alacağı galibiyetle ligdeki liderliğini korumayı hedefliyor.

GALATASARAY'DA KONYASPOR MAÇINDA KİMLER OYNAMAYACAK?

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan da Konya kafilesine dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcuların karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek haftaki Amed Sportif Faaliyetler maçında cezalı duruma düşme ihtimali bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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