Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Galatasaray - Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor sorusu, karşılaşma öncesinde en çok sorgulanan konular arasına girdi. Zirve yarışında avantaj yakalamak isteyen Galatasaray ile ligin namağlup ekiplerinden Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu mücadele, milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan ve hangi platformdan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından top yeniden yuvarlanıyor. 7. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zirve yarışında kritik bir viraja giren sarı-kırmızılıların mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in yayın haklarına sahip olan beIN Sports, mücadeleyi ilk düdükten son düdüğe kadar futbolseverlere ulaştıracak.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanaldan ulaşabilecek. Yayın öncesinde kanal listesinin kontrol edilmesi, olası numara değişikliklerinde yaşanabilecek karışıklığın önüne geçecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports'un dijital platformu beIN CONNECT üzerinden de canlı olarak takip edebilecek. İnternet yayınlarında bağlantı hızına bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabileceği unutulmamalı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçı olarak oynanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşma, uzun süredir eleştirilen zeminin tamamen yenilenmesinin ardından RAMS Park'ta oynanacak ilk maç olma özelliği taşıyor.