Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri nasıl izlenir (VİDEO) Galatasaray Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Zirve yarışında kritik önem taşıyan karşılaşmanın sonucu, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Maçı canlı izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, mücadelenin skorunu, gol pozisyonlarını ve öne çıkan anlarını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçında neler yaşandı, maç özeti nereden izlenir? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NASIL İZLENİR? (VİDEO) GOLLERİ KİM ATTI, MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Milli aranın ardından ligdeki ilk maçına çıkan sarı-kırmızılıların mücadelesini canlı izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, karşılaşmanın özet görüntülerini ve gol anlarını nereden izleyebileceklerini araştırıyor. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maç özetiyle ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasının özet görüntüleri ve gol anları, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports'un platformlarında yayınlanacak. Futbolseverler, maçın ardından beIN Sports'un resmi YouTube kanalı, dijital yayın platformu beIN CONNECT ve kanalın resmi sosyal medya hesapları üzerinden karşılaşmanın öne çıkan anlarına ulaşabilecek.

MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa maçının özet videosunun, karşılaşmanın sona ermesinin ardından kısa süre içinde yayıncı kuruluşun platformlarında paylaşılması bekleniyor. Gol anlarına ait görüntüler ise genellikle maç devam ederken veya hemen sonrasında resmi hesaplardan izleyicilere sunuluyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması henüz başlamadı. Mücadele, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maçın skoru, golleri atan oyuncular ve karşılaşmanın öne çıkan anları, mücadelenin sona ermesinin ardından haberimize eklenecek.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanaldan ulaşılabiliyor. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise beIN CONNECT platformunu tercih edebilecek.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

Ligde ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayan Galatasaray, ikinci sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puana ulaşarak sezona yenilgisiz başlayan ekipler arasında yer alıyor.