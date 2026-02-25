Haberler

Galatasaray'ın muhtemel Tottenham Liverpool eşleşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray'ın muhtemel Tottenham Liverpool eşleşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final muhtemel rakipleri kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşmaya hazırlanan temsilcimiz Galatasaray'ın "Devler Ligi"ndeki kaderi netleşiyor. Sarı-kırmızılılar, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda İngiliz devleri Tottenham veya Liverpool ile eşleşecek. Peki, Galatasaray Tottenham Liverpool eşleşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final muhtemel rakipleri kim?

Futbolseverler şimdiden " Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi kim?" sorusuna yanıt ararken, turnuva ağacına göre Cimbom'un çeyrek finaldeki olası rakipleri arasında PSG-Monaco veya Barcelona-Chelsea eşleşmelerinin galipleri yer alıyor. İşte temsilcimizin finale giden yoldaki zorlu fikstürü ve tüm ihtimaller...

GALATASARAY TOTTENHAMLİVERPOOL EŞLEŞMESİ SONRASI ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus ile zorlu bir randevuya çıkarken, Avrupa futbolunun zirvesine giden yol haritası da netlik kazandı. Taraftarların nefesini kesen bu süreçte Cimbom, Juventus engelini aşması durumunda son 16 turunda İngiliz futbolunun ekol takımları Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. İstanbul'dan finale uzanan bu uzun yolda, Galatasaray'ın her adımı büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Galatasaray'ın muhtemel Tottenham Liverpool eşleşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final muhtemel rakipleri kim?

ÇEYREK FİNALDE MUHTEMEL RAKİPLER: DEVLERİN DÜELLOSU

UEFA tarafından belirlenen güncel kura ağacı, sarı-kırmızılı ekibin son 16 turunu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipleri de ortaya koydu. Eğer temsilcimiz Ada temsilcilerini elemeyi başarırsa, çeyrek finalde Avrupa'nın en formda takımlarıyla eşleşecek. Bu turdaki muhtemel rakipler arasında Fransız temsilcileri PSG ve Monaco ile İspanyol devi Barcelona veya İngiliz ekibi Chelsea bulunuyor. Çeyrek final, Galatasaray için yarı final kapısını aralayacak en kritik eşik olacak.

Galatasaray'ın muhtemel Tottenham Liverpool eşleşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final muhtemel rakipleri kim?

YARI FİNAL YOLUNDA DESTANSI SENARYOLAR

Galatasaray'ın yarı finale yükselmesi durumunda rakiplerinin profili daha da devleşiyor. Turnuva ağacının diğer kanadından gelecek galibiyetlerle birlikte, sarı-kırmızılıların final öncesi son durağı futbol dünyasının en büyük kapışmalarına sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya hazırlanan "Aslanlar", her turda daha zorlu bir sınav vererek Avrupa'nın bir numaralı kupasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş