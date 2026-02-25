Galatasaray'ın muhtemel Tottenham Liverpool eşleşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final muhtemel rakipleri kim?

Futbolseverler şimdiden " Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi kim?" sorusuna yanıt ararken, turnuva ağacına göre Cimbom'un çeyrek finaldeki olası rakipleri arasında PSG-Monaco veya Barcelona-Chelsea eşleşmelerinin galipleri yer alıyor. İşte temsilcimizin finale giden yoldaki zorlu fikstürü ve tüm ihtimaller...

GALATASARAY TOTTENHAMLİVERPOOL EŞLEŞMESİ SONRASI ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus ile zorlu bir randevuya çıkarken, Avrupa futbolunun zirvesine giden yol haritası da netlik kazandı. Taraftarların nefesini kesen bu süreçte Cimbom, Juventus engelini aşması durumunda son 16 turunda İngiliz futbolunun ekol takımları Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. İstanbul'dan finale uzanan bu uzun yolda, Galatasaray'ın her adımı büyük bir heyecanla takip ediliyor.

ÇEYREK FİNALDE MUHTEMEL RAKİPLER: DEVLERİN DÜELLOSU

UEFA tarafından belirlenen güncel kura ağacı, sarı-kırmızılı ekibin son 16 turunu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipleri de ortaya koydu. Eğer temsilcimiz Ada temsilcilerini elemeyi başarırsa, çeyrek finalde Avrupa'nın en formda takımlarıyla eşleşecek. Bu turdaki muhtemel rakipler arasında Fransız temsilcileri PSG ve Monaco ile İspanyol devi Barcelona veya İngiliz ekibi Chelsea bulunuyor. Çeyrek final, Galatasaray için yarı final kapısını aralayacak en kritik eşik olacak.

YARI FİNAL YOLUNDA DESTANSI SENARYOLAR

Galatasaray'ın yarı finale yükselmesi durumunda rakiplerinin profili daha da devleşiyor. Turnuva ağacının diğer kanadından gelecek galibiyetlerle birlikte, sarı-kırmızılıların final öncesi son durağı futbol dünyasının en büyük kapışmalarına sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya hazırlanan "Aslanlar", her turda daha zorlu bir sınav vererek Avrupa'nın bir numaralı kupasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor