Galatasaray ilk 24 garantiledi mi, kesin gruptan çıktı mı (Şampiyonlar Ligi)?

Şampiyonlar Ligi'nde kritik haftalara girilirken Galatasaray'ın kaderi netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekibin topladığı puan, averaj durumu ve rakiplerinin performansı sonrası gözler tek soruya çevrildi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi mi, yoksa son maçlara mı kaldı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'Ü GARANTİLEDİ Mİ?

2025-2026 sezonu itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yeni lig formatında, ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalırken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynamaya hak kazanıyor. 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Galatasaray, topladığı puanlar ve yakaladığı averaj ile ilk 24 içerisinde yer almayı matematiksel olarak büyük oranda garantilemiş durumda.

Temsilcimiz, lig aşamasında oynadığı kritik maçlarda aldığı puanlarla barajı aşmayı başararak Avrupa'da yoluna devam etme hakkını cebine koydu. Ancak hedefin sadece ilk 24 değil, play-off oynamadan doğrudan son 16'ya kalmak (ilk 8) olduğu da bir gerçek.

SARI-KIRMIZILI EKİBİN PUAN DURUMU VE SIRALAMADAKİ YERİ

Galatasaray, lig aşamasında çıktığı zorlu deplasmanlar ve iç saha maçlarında sergilediği dirençli oyunla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle hücum hattındaki yıldızların skora katkısı, Aslan'ı puan tablosunda üst sıralara taşıdı.

Şu anki tabloda Galatasaray, ilk 24 potasının güvenli bölgesinde yer alıyor. Matematiksel modellemeler ve rakiplerin birbirleriyle oynayacağı son hafta maçları göz önüne alındığında, sarı-kırmızılıların elenme ihtimali oldukça düşük bir yüzdeye geriledi. Bu durum, teknik heyet ve yönetimin derin bir nefes almasını sağlarken, tüm camianın gözünü bir üst tura çevirmesine vesile oldu.

İLK 24 NEDEN ÖNEMLİ? PLAY-OFF VE SON 16 İHTİMALLERİ

Yeni formatta ilk 24'e girmek, Avrupa'da bahar aylarını görmek anlamına geliyor. Galatasaray eğer lig aşamasını 9 ile 16. sıralar arasında tamamlarsa, play-off turunda "seribaşı" olma avantajını elde edecek ve daha zayıf rakiplerle eşleşme şansı bulacak.

Galatasaray'ın önündeki senaryolar:

• İlk 8 Senaryosu: Eğer Galatasaray son maçlarında sürpriz sonuçlara imza atıp ilk 8'e girerse, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

• 9-16 Arası : Play-off turunda seribaşı olacak ve rövanş maçını RAMS Park'ta oynama avantajına sahip olacak.

• 17-24 Arası : Play-off turunda daha zorlu rakiplerle eşleşecek ve ilk maçı kendi sahasında oynayacak.

OKAN BURUK VE ÖĞRENCİLERİNİN HEDEFİ BÜYÜK

Teknik direktör Okan Buruk, her fırsatta hedeflerinin sadece tur geçmek değil, Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa başarısını tekrar etmek olduğunu vurguluyor. Takımın tecrübeli isimleri ve yükselen genç yıldızları, ilk 24 başarısını bir başlangıç olarak görüyor.

Taraftarlar, özellikle Ocak ayı transfer döneminde yapılan takviyelerin play-off ve sonrası için takıma nasıl bir ivme katacağını merakla bekliyor. Galatasaray'ın Avrupa serüveni, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması için de hayati önem taşımaya devam ediyor.

Galatasaray'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya kalması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerek:

1-Kopenhag'ın Barcelona'yı İspanya'da kendi sahasında yenmesi.

2-Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi.

3-Olimpiyakos'un Ajax'ı Hollanda deplasmanında yenmesi.

4-Athletic Bilbao'nun Sporting'i yenmesi.

5-PSV'nin Bayern'i Hollanda'daki maçta yenmesi.

6-Leverkusen'in Villarreal ile sahasında oynayacağı karşılaşmadan en az 1 puan kazanması.

7-Monaco'nun Juventus ile sahasında berabere kalması ya da galip gelmesi.

8-Marsilya'nın Club Brugge ile deplasmandaki maçtan puan alması ya da Brugge'ün farklı kazanması.

9-Karabağ'ın Liverpool'dan Anfield'da puan alması.