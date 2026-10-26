Galatasaray Fenerbahçe VAR hakemi kim, GS FB VAR hakemi yabancı mı, Türk mü? Carlos del Cerro Grande kimdir?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi yabancı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), dev maçta VAR görevine İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande’yi getirdi. AVAR koltuğunda ise Türk hakem Ferhan Kestanlıoğlu oturacak. Saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak karşılaşmayı ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte derbinin hakem kadrosuna dair tüm detaylar.

GALATASARAY FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak İspanyol Carlos del Cerro Grande görev yapacak. MHK, görevlendirmeyi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü resmi hesabı üzerinden duyurdu.

DERBİNİN VAR HAKEMİ YABANCI MI, TÜRK MÜ?

Derbinin VAR hakemi yabancı. Video Yardımcı Hakem koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Carlos del Cerro Grande oturacak. VAR ekibinde İspanyol hakeme yardımcı olacak AVAR ise Türk hakem Ferhan Kestanlıoğlu olacak. Böylece VAR odasında yabancı ve Türk hakem birlikte görev yapacak.

CARLOS DEL CERRO GRANDE KİMDİR?

Carlos del Cerro Grande, İspanya’nın deneyimli FIFA kokartlı hakemlerinden biri. İspanya La Liga’da uzun yıllardır görev yapan del Cerro Grande, UEFA organizasyonlarında da önemli maçlarda düdük çaldı. İspanyol hakem, bu akşam Türkiye’nin en büyük derbisinde video yardımcı hakem olarak görev alacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasının kapanış maçlarından biri olan derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

MHK, günün diğer karşılaşmalarının VAR görevlendirmelerini de açıkladı. Beşiktaş – Başakşehir maçında VAR hakemi olarak İskoç hakem John Allan Beaton görev yapacak; AVAR’da ise Özer Özden yer alacak. Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçının VAR hakemi ise Erkan Engin olacak.

DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, derbiye UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanından aldığı galibiyetin moraliyle hazırlanıyor. Fenerbahçe’de ise sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake derbide forma giyemeyecek. İki takım arasında oynanan son lig maçında, 26 Nisan 2026’da Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmişti.