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Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi statta, nerede oynanacak?

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Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi statta, nerede oynanacak?
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi, saati ve stadı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmanın detayları merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi statta, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, derbinin oynanacağı stadı, maçın tarihini ve başlama saatini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi statta, nerede oynanacak? Detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. İstanbul'da bulunan statta gerçekleştirilecek mücadelede Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun maç programında da karşılaşmanın oynanacağı stat RAMS Park olarak yer alıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılacak. Süper Lig'in 9. haftası kapsamında oynanacak karşılaşmada ev sahibi takım Galatasaray olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda mücadele edecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak derbinin tarihinde değişiklik yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonunun değerlendirmesinin ardından karşılaşmanın daha önce açıklanan program doğrultusunda oynanacağı kesinleşti.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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