Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Türkiye'de hayatın duracağı dev derbi, 26 Nisan 2026 Pazar (bugün) günü oynanıyor. Şampiyonluk yarışında 4 puanlık farkın kaderini belirleyecek olan mücadele, saat 20:00'de başlayacak. Rams Park Stadyumu'nda kapalı gişe oynanacak olan bu dev buluşmada hakem Yasin Kol görev yapacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de sezonun düğümü Rams Park’ta çözülüyor! Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak dev randevu, saat 20:00'de başlayacak. Türkiye'de hayatın duracağı bu büyük buluşma, şampiyonluk kupasının rotasını belirleyecek.

CANLI İZLE: GALATASARAY - FENERBAHÇE YAYIN BİLGİLERİ

İstanbul'da, Rams Park Stadyumu’nun atmosferinde gerçekleşecek olan bu kritik derbi, yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekrana taşınacak:

• Bein Sports 1: Mücadeleyi canlı, şifreli ve maçın başından sonuna kesintisiz olarak yayınlayacak.

• Dijital Yayın: Karşılaşma aynı zamanda beIN Connect ve TOD platformları üzerinden internete bağlı cihazlardan takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Derbiyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler için kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Türksat Uydu: Şifreli ve yüksek görüntü kalitesiyle (HD) izleyiciyle buluşacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Dev derbinin ardından heyecan, maçın geniş özeti ve golleriyle devam edecek. Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti, karşılaşmanın bitiminden kısa bir süre sonra yayıncı kuruluş beIN Sports'un web sitesi (beinsports.com.tr) ve resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Ayrıca TRT Spor ekranlarındaki stadyum programlarında da maçın geniş özeti ve tartışmalı pozisyonların analizleri yer alacak.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK PUAN DURUMU

Zirve yarışında puan tablosu nefes kesiyor:

• Galatasaray : Geride kalan haftalarda 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 71 puanla haftaya lider olarak girdi.

• Fenerbahçe : 19 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgi ile 67 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak farkı 1'e indirip yarışı son haftalara taşımayı planlıyor.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ RANDEVUSU: REKABETTE SON DURUM

İki dev kulüp, 2025-2026 sezonunda daha önce iki kez karşı karşıya geldi:

1. Süper Lig (14. Hafta): Kadıköy'deki ilk randevu 1-1 sona erdi. Galatasaray Leroy Sane ile öne geçse de Fenerbahçe 90+5'te Jhon Duran ile puanı kurtardı.

2. Süper Kupa Finali: Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali Fenerbahçe; Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

SARI KART SINIRINDAKİ İSİMLER VE EKSİKLER

Galatasaray'da teknik heyeti düşündüren disiplin detayları bulunuyor. Milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında yer alıyor. Eren, derbide sarı kart görmesi durumunda 32. haftadaki Samsunspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

OSIMHEN ÖZEL MASKEYLE SAHAYA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı camiada gözler dünya yıldızı Victor Osimhen'de. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı golcü, derbiye özel olarak hazırlandı. Osimhen'in kolundaki koruyucu aparatla ilk 11'de görev alması bekleniyor. Hafta içindeki kupa maçında süre alarak form tutan yıldız oyuncu, Galatasaray’ın hücum hattındaki en büyük kozu olacak.