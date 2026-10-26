Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sezonun en büyük maçlarından Galatasaray – Fenerbahçe derbisi şu anda ekranlarda devam ediyor. RAMS Park’ta Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle süren dev maçı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever, “Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?” ve “derbi şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor.
Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in attığı iki golle karşılaşmada 2-0 önde. Derbi şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte derbinin yayın bilgileri ve maçta son durum.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 2-0 önde. Sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen attı. Nijeryalı golcü, ilk golünü Barış Alper Yılmaz’ın asistinde kaydetti. Karşılaşma devam ediyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?
Fenerbahçe’nin Galatasaray deplasmanını beIN Sports veriyor. Derbi, beIN Sports’un ana spor kanalı beIN Sports 1’den yayınlanıyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Hayır. beIN Sports 1 ücretli bir spor kanalı olduğu için derbi şifresiz yayınlanmıyor. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.
BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?
beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Derbiyi internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu TOD’u (eski adıyla beIN CONNECT) kullanması gerekiyor. Derbinin başlamasıyla birlikte bazı kullanıcılar dijital platforma erişimde sorun yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Uydu aboneliği bulunanlar için televizyon yayını en kesintisiz seçenek olarak öne çıkıyor.
DERBİ NEREDE, KİM YÖNETİYOR?
Karşılaşma bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta başladı. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
DERBİNİN ÖNEMİ
Derbi öncesinde 19 puanla lider olan Galatasaray, 16 puanla üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe karşısında galibiyetini koruması halinde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6’ya çıkaracak. Fenerbahçe ise kalan dakikalarda skoru değiştirerek şampiyonluk yarışında rakibinden kopmamaya çalışıyor.
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