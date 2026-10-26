Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in attığı iki golle karşılaşmada 2-0 önde. Derbi şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte derbinin yayın bilgileri ve maçta son durum.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 2-0 önde. Sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen attı. Nijeryalı golcü, ilk golünü Barış Alper Yılmaz’ın asistinde kaydetti. Karşılaşma devam ediyor.