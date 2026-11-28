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Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlıyor. Ligde 7'de 7 yapan namağlup lider Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Tarfin'i konuk ediyor. Zirve yarışının kaderini etkileyecek derbi, HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN KAÇ KAÇ?

Galatasaray Çağdaş Faktoring Fenerbahçe Tarfin:

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Skor ve periyot sonuçları maç boyunca bu haberde güncellenecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI BİTTİ Mİ?

Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı henüz başlamadı. Derbi saat 19.00'da başlayacak. Bir basketbol maçı molalar dahil yaklaşık 2 saat sürdüğü için karşılaşmanın 21.00 sularında tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. HT Spor'u şu kanal numaralarından izleyebilirsiniz:

Digiturk: 75. kanal

D-Smart: 79. kanal

Tivibu: 87. kanal

Kablo TV: 227. kanal

Turkcell TV+: 73. kanal

Maç ayrıca HT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da takip edilebiliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Derbi, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

İKİ TAKIM DERBİYE NASIL GELDİ?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak derbiye namağlup lider olarak çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçında deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 102-41 yendi. Bu maçta Janelle Salaün 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Galatasaray, hafta içinde EuroLeague Women'da Belçika temsilcisi Kangoeroes Mechelen'i de 80-59 mağlup etti.

Fenerbahçe Tarfin ise 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligdeki son maçında rakibini 101-48 yendi. Bu maçta Nell Angloma 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Women'da da Romanya ekibi Rapid Bükreş'i 107-62 mağlup ederek derbiye moralli geliyor.

GALATASARAY'DA KUİER VE JUHASZ ÖNE ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte Awak Kuier, ligde oynadığı 7 maçta 13,2 sayı ortalamasıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda. Dorka Juhasz ise 12,9 sayı ortalamasıyla Kuier'i takip ediyor.

GEÇEN SEZONUN FİNALİNDE FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki takım geçen sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off finalinde karşılaşmıştı. Fenerbahçe, final serisini 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Galatasaray bu derbide hem namağlup serisini sürdürmeyi hem de geçen sezonun rövanşını almayı hedefliyor. Fenerbahçe Tarfin ise rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN DERBİSİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kadın basketbol derbileri, Türk basketbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak biliniyor. İki takım da hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında elde ettikleri başarılarla öne çıkıyor. Galatasaray, 2014 yılında EuroLeague Women'ı kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Fenerbahçe de son yıllarda EuroLeague Women şampiyonluğu yaşayarak Avrupa'nın zirvesine çıktı.