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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesinde futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki mücadeleyi takip etmek isteyenler, GS-FB maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisini hangi kanal veriyor? GS FB maçı şifresiz mi? Detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden maçı takip edebilecek.

GS FB MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türkiye'de şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz yayımlayan resmî bir televizyon kanalı bulunmuyor. Maçı canlı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS yayın hizmetlerine erişimi olması gerekiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaya Galatasaray'ın sahası RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GS FB MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Derbi, televizyon üzerinden beIN SPORTS 1 kanalından takip edilebilecek. Dijital izleme seçenekleri için yayıncı kuruluşun resmî platformları ve abonelik koşulları kontrol edilebilir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yayın bilgileri:

Tarih: 26 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 21.30

Stadyum: RAMS Park

Kanal: beIN SPORTS 1