Galatasaray Fenerbahçe derbisinde kim daha çok kazandı, gol attı?

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde ezeli rekabetin istatistikleri yeniden gündeme geldi. İki takımın bugüne kadar kaç kez karşı karşıya geldiği, derbilerde hangi ekibin daha fazla galibiyet aldığı ve Süper Lig maçlarının bilançosu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde kim daha çok kazandı, gol attı? Detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİLERİNDE KİM DAHA ÇOK KAZANDI?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 tarihinde oynanacak derbi öncesinde toplam 406 kez karşı karşıya geldi.

İki takımın tarihî rekabetindeki galibiyet ve beraberlik sayıları şöyle:

Toplam maç: 406

Fenerbahçe galibiyeti: 150

Galatasaray galibiyeti: 131

Beraberlik: 125

Fenerbahçe'nin attığı gol: 546

Galatasaray'ın attığı gol: 508

Bu verilere göre Fenerbahçe, hem toplam galibiyet hem de atılan gol sayısında üstünlüğünü koruyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE REKABETİNDE KİM DAHA ÇOK GOL ATTI?

Ezeli rekabette gol sayılarında da Fenerbahçe önde bulunuyor. Geride kalan 406 maçta sarı-lacivertli ekip 546 gol atarken sarı-kırmızılılar 508 gol kaydetti. İki takım arasındaki gol farkı Fenerbahçe lehine 38 olarak kayıtlara geçti.

SON 10 GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİM ÜSTÜN?

Genel rekabette Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunurken son 10 resmî karşılaşmanın bilançosunda Galatasaray öne çıkıyor. Bu maçların 5'ini Galatasaray kazanırken Fenerbahçe 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu 10 maçta Galatasaray 15 gol atarken Fenerbahçe 6 gol kaydetti. Böylece son karşılaşmalarda galibiyet ve gol sayısı bakımından Galatasaray'ın üstünlüğü ortaya çıktı.

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK MAÇ NE ZAMANDI, KİM KAZANDI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihî rekabet, 17 Ocak 1909'da oynanan özel maçla başladı. Papazın Çayırı olarak bilinen sahada yapılan ilk karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Aradan geçen yıllarda iki takım, Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi organizasyonlarda da karşı karşıya geldi. 26 Ekim 2026'da oynanacak mücadele, ezeli rakiplerin tarihindeki 407. randevu olacak.