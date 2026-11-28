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Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı HT Spor. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Derbinin yayın bilgileri ve iki takımın son durumu haberimizde.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası kapsamında oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

HT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 75. kanal

D-Smart: 79. kanal

Tivibu: 87. kanal

Kablo TV: 227. kanal

Turkcell TV+: 73. kanal

HT Spor şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek. Maç ayrıca HT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da takip edilebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yapılacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçı, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇININ ÖNEMİ NE?

Kadınlar basketbolunda haftanın en dikkat çeken karşılaşması Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin iki güçlü ekibinin karşılaşacağı derbi, zirve yarışı açısından büyük önem taşıyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde henüz mağlubiyet yaşamadan yoluna devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin ise 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Derbiyi kazanan takım, ligin ilk yarısındaki zirve yarışında önemli bir avantaj elde edecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TARFİN SON DURUM

Galatasaray, ligde son olarak deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 102-41 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu maçta Janelle Salaün 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Awak Kuier, ligde oynadığı 7 maçta 13,2 sayı ortalamasıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda. Dorka Juhasz ise 12,9 sayı ortalamasıyla Kuier'i takip ediyor.

Fenerbahçe Tarfin de 7 maçta aldığı 6 galibiyetle zirve yarışında iddiasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, derbiden galibiyetle ayrılarak rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatmak istiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN DERBİSİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kadın basketbol derbileri, Türk basketbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak biliniyor. İki takım da hem Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında elde ettikleri başarılarla öne çıkıyor. Galatasaray, 2014 yılında EuroLeague Women'ı kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Fenerbahçe de son yıllarda EuroLeague Women şampiyonluğu yaşayarak Avrupa'nın zirvesine çıktı.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ HAKKINDA

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye'de kadınlar basketbolunun en üst düzey ligi. Ligde normal sezonun ardından play-off oynanıyor ve şampiyon, play-off finalinin galibi olarak belirleniyor. Türk kadın basketbol takımları, son yıllarda EuroLeague Women'da da önemli başarılara imza atıyor.