Galatasaray Barselona muhtemel 11’ler, Barselona maçında kim oynayacak?

Avrupa sahnesinde büyük heyecan yaratacak Galatasaray - Barselona karşılaşması öncesi gözler muhtemel 11'lere çevrildi. Cimbom’un Katalan ekibi karşısında nasıl bir kadro ve diziliş tercih edeceği, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Barselona maçında kim oynayacak, sakat ve cezalı oyuncular kimler, yedek kulübesinde kimler yer alacak? Galatasaray ve Barselona’nın muhtemel ilk 11'lerine dair tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki heyecan dolu mücadele 13 Ekim Salı günü oynanacak. RAMS Park’ta düdük saat 22:00'de çalacak. Dev randevu öncesinde biletlerin büyük ilgi görmesi, tribünlerde renkli görüntülerin oluşmasını beklendiğini gösteriyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler için sevindirici haber yayın tarafından geldi. Galatasaray - Barcelona karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Böylece milyonlarca taraftar, sarı-kırmızılıların Katalan ekibiyle mücadelesini herhangi bir platform aboneliğine ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Kritik karşılaşmada düdük İtalyan hakem Marco Guida’da olacak. Avrupa kupalarında tecrübeli bir isim olan Guida, RAMS Park’taki dev mücadeleyi yönetecek.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11'İ

Okan Buruk’un Barcelona karşısında kalede Uğurcan Çakır’ı görevlendirmesi bekleniyor. Savunmada Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs dörtlüsünün forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada Lucas Torreira ile Mario Lemina ikilisi görev alırken, hücum hattında Yunus Akgün, Aleksei Batrakov, Rafael Leão ve Victor Osimhen’in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksei Batrakov, Rafael Leão, Victor Osimhen

BARCELONA’NIN MUHTEMEL 11'İ

Katalan ekibinde kaleyi Joan García’nın koruması beklenirken, savunmada Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García ve João Cancelo dörtlüsünün sahaya çıkması öngörülüyor. Orta sahada Rodri, Pedri ve Fermín López görev alacak. Hücumda ise genç yıldız Lamine Yamal’a Karim Adeyemi ve Anthony Gordon’ın eşlik etmesi bekleniyor.

Barcelona : Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, João Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon

BARCELONA’DA 4 ÖNEMLİ EKSİK

İspanyol temsilcisi, İstanbul deplasmanına önemli eksiklerle geliyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Raphinha, Frenkie De Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Özellikle Raphinha ve De Jong’un yokluğu, Barcelona’nın hem hücum hem de oyun kurulumu tarafında planlarını etkileyebilir.

GALATASARAY’DA 2 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılılarda ise sakatlıklar nedeniyle iki isim kadroda yer almayacak. Teknik Direktör Okan Buruk, Wilfried Singo’nun yanı sıra bu hafta antrenmanlara yeniden başlayan Günay Güvenç’in de Barcelona maçında oynamayacağını açıkladı.

OKAN BURUK: “KAZANMAMIZ LAZIM”

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Okan Buruk, milli aradan dönen oyuncuların yorgunluğuna dikkat çekti. Kasımpaşa maçının belki de en zor karşılaşmaları olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, Torreira ve Davinson’un uzun yolculuklardan döndüğünü, Batrakov’un ise kısa süre önce maç oynadığını hatırlattı. Bundan sonraki süreçte Singo dışında tam kadro olduklarını vurgulayan Buruk, maçlar arasında dört günlük dinlenme süreleri bulunduğunu ifade ederek “Kazandıkça insan daha çabuk yenileniyor. O yüzden kazanmamız lazım” dedi.