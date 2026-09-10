Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, maçın ne zaman ve nerede oynanacağını araştırıyor. “ Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?” ve “ Galatasaray Barcelona maçı nerede oynanacak?” sorularının yanıtı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının ikinci haftasında dünyaca ünlü İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele öncesinde “ Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?”, “ Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta?” ve “ Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?” sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte dev karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takım ile İspanyol temsilcisi arasındaki mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci sınavında Barcelona’yı kendi sahasında konuk edecek. Avrupa futbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, şimdiden futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması TSİ 22.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasındaki ilk maçında Sporting deplasmanında sahaya çıktıktan sonra ikinci hafta mücadelesinde taraftarı önünde Barcelona karşısında puan arayacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Barcelona maçının Türkiye’deki yayıncı kuruluşu konusunda futbolseverlerin araştırmaları sürüyor. Şampiyonlar Ligi yayın haklarının Türkiye’de TRT’de bulunması nedeniyle karşılaşmanın TRT’nin yayın ağı üzerinden ekranlara gelmesi bekleniyor.

Ancak mücadelenin TRT 1, TRT Spor veya tabii platformlarından hangisinden yayınlanacağına ilişkin maç özelindeki kesin yayın bilgisi henüz netleşmiş değil. Karşılaşmanın yayın programının maç tarihi yaklaştığında açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki dev mücadele İstanbul’da oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona karşısında iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Galatasaray, Avrupa'nın en önemli takımlarından Barcelona karşısında sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefleyecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki mücadelesine 9 Eylül 2026’da Sporting deplasmanında başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın Barcelona maçının ardından oynayacağı karşılaşmalar ise şöyle:

• 13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona

• 21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray

• 3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart

• 24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa

• Aralık 2026: AEK - Galatasaray

• Aralık 2026: Galatasaray - Feyenoord

• Ocak 2027: Galatasaray - PSG

GALATASARAY-BARCELONA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Türkiye'deki resmi yayıncı kuruluşun açıklayacağı yayın kanalını takip edecek. Karşılaşmanın TRT'nin televizyon veya dijital yayın platformları üzerinden ekranlara gelmesi bekleniyor.

Maçın hangi kanal ve platformda yayınlanacağı kesinleştiğinde yayın bilgileri de netlik kazanacak. Futbolseverlerin karşılaşma günü TRT'nin güncel yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki takımın Avrupa kupalarındaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada gözler İstanbul’daki dev buluşmaya çevrilecek.

“Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?”, “Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta?” ve “Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?” sorularının yanıtları, karşılaşma tarihi yaklaştıkça futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyacak.