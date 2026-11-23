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Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacağı maç öncesinde stadyum bilgisi merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Samsunspor maçını farklı bir statta oynaması, Aston Villa mücadelesinin de başka bir sahaya alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Galatasaray Aston Villa maçı nerede, hangi statta oynanacak?

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini kendi sahasında konuk edecek.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasına Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak. UEFA'nın resmî maç kaydında da karşılaşmanın oynanacağı stat Ali Sami Yen Spor Kompleksi olarak belirtiliyor.

Galatasaray'ın RAMS Park'taki zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynaması, stat konusunda soru işaretlerine neden olmuştu. Ancak bu değişiklik Samsunspor karşılaşması için geçerliydi. Aston Villa mücadelesi ise RAMS Park'ta oynanacak.