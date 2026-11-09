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Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından sosyal medyada maçın tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin sorular gündeme geldi. Taraftarlar, karşılaşmanın iptal edilip edilmeyeceğini ve yeniden oynanmasının söz konusu olup olmadığını araştırırken maç sonrasında yaşanan ayrı bir gelişme de dikkat çekti. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı tekrarlanacak mı, iptal mi edildi? Detaylar...

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI TEKRARLANACAK MI?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmanın tekrarlanmasına ilişkin herhangi bir karar veya resmî açıklama bulunmuyor. Taraftarlar arasında gündeme gelen maçın yeniden oynanacağı yönündeki iddialar doğrulanmış değil. Karşılaşmanın tekrarlanması ya da iptal edilmesi söz konusu değil.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından yaşanan GS Store paylaşımı ise maçın sonucundan bağımsız olarak sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması iptal edilmedi. 4-3'lük skorla tamamlanan maçın ardından karşılaşmanın geçersiz sayıldığına veya yeniden oynanacağına ilişkin bir karar açıklanmadı.

Sosyal medyada maçın tekrarlanmasına yönelik soruların gündeme gelmesi, karşılaşma sonrasında yaşanan gelişmelerle de ilişkilendirildi. Ancak GS Store'un forma tanıtım videosuyla ilgili tartışma, maçın sonucu veya oynanma durumuna ilişkin bir gelişme değil.

GS STORE'UN BARIŞ ALPER YILMAZ PAYLAŞIMI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından GS Store'un sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz için hazırlanan özel forma tanıtım videosu yayımlandı. Karşılaşmanın son golünü kaydeden futbolcu için hazırlanan videoda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görseli, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Paylaşımın ardından GS Store'un videoyu kaldırdığı görüldü. Görselin sosyal medyada tartışılması üzerine Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin açıklama yaptı.

GALATASARAY'DAN GS STORE PAYLAŞIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Barış Alper Yılmaz için hazırlanan forma tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasından üzüntü duyulduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu görselin yalnızca özel ambalaj tasarımının bir parçası olduğu ve başka bir anlam taşımadığı ifade edildi.

Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a özel olarak hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz.

Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'ın açıklamasıyla birlikte forma tanıtımında kullanılan görselin özel ambalaj tasarımına ait olduğu belirtildi. Söz konusu paylaşım, Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçının tekrarlanması veya iptal edilmesiyle ilgili bir gelişme olarak değerlendirilmemeli.