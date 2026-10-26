Galatasaray Amedspor maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Galatasaray – Amedspor maçı, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşma, Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul’daki RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. İşte Galatasaray – Amedspor maçına dair tüm detaylar.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 7 Kasım 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Sezon başında açıklanan fikstürde 11. hafta için 8 Kasım tarihi yer alıyordu; ancak haftanın detaylı programına göre karşılaşma cumartesi gününe yerleştirildi.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Maç saatinde ya da tarihinde olası bir değişiklik olması halinde güncel bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi duyurularıyla netlik kazanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki bu karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak; iki takım arasındaki ikinci yarı maçı ise Diyarbakır’da gerçekleştirilecek.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig maçları beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Galatasaray – Amedspor karşılaşmasının yayınlanacağı kanal, maç haftası beIN Sports tarafından açıklanacak.

GALATASARAY’IN YOĞUN MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray, Amedspor maçı öncesinde zorlu bir maraton yaşayacak. Sarı-kırmızılılar bu akşam RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ardından 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Konyaspor deplasmanına çıkacak, 3 Kasım Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı ağırlayacak. Galatasaray, Avrupa maçının ardından 7 Kasım’da sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

AMEDSPOR’UN SON MAÇLARI

Amed Sportif Faaliyetler ise Galatasaray deplasmanı öncesinde 1 Kasım’da sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray karşısında deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

GALATASARAY’IN SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Galatasaray, Amedspor maçının ardından Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 13. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak, 14. haftada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak ve 15. haftada Eyüpspor deplasmanında mücadele edecek.