Galatasaray 11'i! TFF Esame Listesi GS Gaziantep FK maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Gaziantep maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Gaziantep FK maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Gaziantep FK ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Gaziantep maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Sangare, Arda, Semih, Yusuf Kabadayı, Ogün, Gassama, Bacuna, Maxim, Bayo

Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, bugün oynayamayacak.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.