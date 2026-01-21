Haberler

Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi GS Atletico Madrid maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu ilk 11!

Güncelleme:
Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu! Galatasaray Atletico Madrid 11'ler! GS Atletico Madrid maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Atletico Madrid ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Atletico Madrid muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Galatasaray Atletico Madrid maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Atletico Madrid ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Atletico Madrid muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Atletico Madrid maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrıos, Almada, Cardoso, Alvarez, Sörloth.

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

