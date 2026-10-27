Gadi Eisenkot kimdir, Gadi Eisenkot Müslüman mı, Yahudi mi, aslen nereli, İsrailli mi, Faslı mı?

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Gadi Eisenkot, Yahudi ve İsrail vatandaşı. 1960 yılında İsrail’in Taberiye kentinde doğan Eisenkot’un ailesi, Fas’tan İsrail’e göç etmiş Yahudilerden oluşuyor. Bu nedenle Eisenkot, Fas kökenli bir İsrailli olarak biliniyor. 2015-2019 yılları arasında İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanlığını yapan Eisenkot, 2026 seçimlerinde Yashar Partisi’nin lideri olarak başbakanlık yarışına girdi. İşte Gadi Eisenkot hakkında merak edilenler.

GADİ EİSENKOT KİMDİR?

Gadi Eisenkot, İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı ve İsrail siyasetinin önde gelen isimlerinden biri. Uzun askeri kariyerinin ardından 2015-2019 yılları arasında ordunun 21. Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı. 2022’de siyasete adım atan Eisenkot, 2025’te kurduğu Yashar Partisi’nin genel başkanı olarak 2026 seçimlerinde muhalefet bloğunun liderliğini üstlendi.

GADİ EİSENKOT MÜSLÜMAN MI, YAHUDİ Mİ?

Gadi Eisenkot Yahudi. Müslüman değil. Ailesi, Fas’ta yaşayan Yahudi topluluğundan geliyor. 20. yüzyılın ortalarında Fas’taki Yahudi nüfusunun büyük bölümü İsrail’e göç etmişti; Eisenkot’un ailesi de bu göç dalgası içinde İsrail’e yerleşti.

GADİ EİSENKOT FASLI MI?

Gadi Eisenkot Fas doğumlu değil; İsrail’de doğdu. Ancak ailesi Faslı Yahudilerden oluştuğu için Fas kökenli olarak tanımlanıyor. İsrail’de Fas, Tunus, Irak ve Yemen gibi Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Yahudiler ve onların torunları, “Mizrahi” ya da “Sefarad” Yahudileri olarak adlandırılıyor. Eisenkot da bu topluluktan gelen önemli siyasi figürler arasında yer alıyor.

GADİ EİSENKOT İSRAİLLİ Mİ?

Evet. Gadi Eisenkot İsrail doğumlu ve İsrail vatandaşı. 19 Mayıs 1960’ta İsrail’in kuzeyindeki Taberiye kentinde dünyaya gelen Eisenkot, çocukluk ve gençlik yıllarını İsrail’in güneyindeki Eilat kentinde geçirdi.

GADİ EİSENKOT ASLEN NERELİ?

Gadi Eisenkot, doğum yeri itibarıyla İsrailli, aile kökeni itibarıyla ise Faslı. Ailesinin Fas’tan İsrail’e göç etmesi nedeniyle Eisenkot, Fas kökenli İsrailli olarak biliniyor.

GADİ EİSENKOT KAÇ YAŞINDA?

Gadi Eisenkot, 19 Mayıs 1960 doğumlu olup 66 yaşında.

GADİ EİSENKOT’UN ASKERİ VE SİYASİ KARİYERİ

Eisenkot, askerlik kariyerine Golani Tugayı’nda başladı ve bu birliğin komutanlığına kadar yükseldi. İlerleyen yıllarda Kuzey Komutanlığı’nı yöneten ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan Eisenkot, 2015’te Genelkurmay Başkanlığına getirildi. 2022’de Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’yle siyasete giren Eisenkot, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kurulan savaş kabinesinde gözlemci üye olarak yer aldı. Daha sonra kendi partisi Yashar’ı kurdu. Eisenkot’un oğlu Gal Eisenkot, Aralık 2023’te Gazze’deki çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

EİSENKOT BAŞBAKAN OLABİLİR Mİ?

Seçim öncesi anketlerde Eisenkot’un Yashar Partisi birinci sırada gösterilse de, iki ana bloğun da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamayacağı öngörülüyordu. Eisenkot’un başbakan olup olamayacağı, seçim sonuçlarının ardından yürütülecek koalisyon görüşmeleriyle belli olacak. Resmi seçim sonuçlarının 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor.