Gabriel Sara Brezilya milli takımına çağrıldı mı?

Gabriel Sara Brezilya milli takımına çağrıldı mı?
Gabriel Sara'nın Brezilya Millî Futbol Takımı kadrosuna çağrılıp çağrılmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son dönemde kulüp performansıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha oyuncusunun milli takım listesinde yer alıp almadığı ve teknik heyetin oyuncu hakkındaki kararı gündemdeki yerini koruyor.

Son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettiren Gabriel Sara'nın Brezilya Millî Futbol Takımı kadrosuna davet edilip edilmediği futbol gündeminde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Brezilyalı futbolcunun milli takım kadrosunda yer alıp almadığını yakından takip ediyor.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA HEYECANI: BREZİLYA MİLLİ TAKIMI YOLUNDA

Galatasaray'ın bu sezon özellikle Avrupa arenasında ortaya koyduğu etkileyici performans, sarı-kırmızılı futbolcuların uluslararası değerini yükseltmeye devam ediyor. Takımın dikkat çeken isimlerinden Gabriel Sara için ise son günlerde oldukça önemli bir gelişme yaşanıyor.

26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca hayalini kurduğu Brazil national football team formasına kavuşmaya çok yakın. Brezilya basınında ve spor kulislerinde konuşulan bu gelişme, Galatasaray camiasında da büyük heyecan yarattı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI GENİŞ HAVUZUNA ALINABİLİR

Spor yorumcusu İbrahim Seten, yaptığı değerlendirmede Brezilya cephesinde sürpriz bir kararın gündemde olduğunu dile getirdi. Seten, teknik ekibin Gabriel Sara'yı milli takımın geniş oyuncu havuzuna dahil etmeyi planladığını belirtti.

Deneyimli yorumcu, "Brezilya Milli Takımı sürpriz bir karar alıyor ve Gabriel Sara'nın geniş havuza dahil edileceği yönünde bilgi geliyor." ifadelerini kullandı.

TAFFAREL DEVREYE GİRDİ

Spor yorumcusu Haluk Yürekli ise sürecin perde arkasında önemli bir ismin bulunduğunu söyledi. Yürekli'ye göre, Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Cláudio Taffarel bu süreçte aktif rol aldı.

Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre Taffarel, Galatasaray yönetimiyle iletişime geçerek Brezilya Milli Takımı'nın Gabriel Sara'yı geniş kadroya dahil etmek istediğini iletti.

SARA HABERİ ALINCA BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Milli takım ihtimali, Brezilyalı futbolcu için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Uzun süredir Brezilya formasını giymeyi hedefleyen Sara'nın, gelişmeyi öğrendikten sonra büyük mutluluk yaşadığı ifade ediliyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
