Gabon Mozambik hangi kanalda, Gabon Mozambik CANLI izleme linki var mı, Lemina oynuyor mu?

Afrika futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ve Mozambik karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş, başlama saati ve maçın şifre durumu hakkında bilgi almak istiyor. Gabon – Mozambik maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı soruları gündemde.

GABON – MOZAMBİK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CAF Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak Gabon ile Mozambik mücadelesi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GABON – MOZAMBİK MAÇI EXXEN CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Gabon – Mozambik karşılaşması, Exxen dijital yayın platformu aracılığıyla izlenebilecek. Yayınlar, internet üzerinden ve platformun mobil uygulamaları üzerinden şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

GABON – MOZAMBİK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Afrika Uluslar Kupası kapsamındaki Gabon – Mozambik mücadelesi, 28 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

GABON – MOZAMBİK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gabon ile Mozambik arasındaki kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

GABON – MOZAMBİK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CAF Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile Mozambik'i karşı karşıya getirecek mücadele, Fas'ın Agadir kentinde bulunan Stade Adrar Stadyumu'nda oynanacak.

Kadro :

Lemina ilk 11'de yer almıyor.