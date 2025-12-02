Haberler

Furkan Andıç, ekranlarda kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Genç yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunda, hangi projelerle izleyici karşısına çıktığı ve özel hayatındaki bilinmeyen detaylar, hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Furkan Andıç kimdir? Furkan Andıç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Furkan Andıç, genç yaşta başladığı oyunculuk serüveninde izleyicilerin ilgisini çeken bir isim haline geldi. Kariyerinin nasıl şekillendiği, hangi projelerde öne çıktığı ve özel hayatındaki bilinmeyen yönler, hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk oyuncu ve modeldir. Annesi Boşnak, babası ise Trabzonludur ve üç erkek kardeşin ortancası olarak büyümüştür. Eğitim hayatının bir bölümünü Ukrayna'da tamamlayan Andıç, Kiev Politeknik Üniversitesi'nde hazırlık ve dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek Bilgi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde eğitim gördü. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaparak üniversite eğitimini tamamladı.

FURKAN ANDIÇ KAÇ YAŞINDA?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 doğumlu olduğu için 2025 itibarıyla 35 yaşındadır.

FURKAN ANDIÇ NERELİ?

Furkan Andıç, İstanbul doğumlu olup aile kökeni açısından annesi Boşnak, babası Trabzonlu'dur. Bu çok kültürlü aile yapısı, onun kişiliğinde ve sanat anlayışında da etkili olmuştur.

FURKAN ANDIÇ'IN KARİYERİ

Furkan Andıç, oyunculuk kariyerine 2011 yılında TNT ekranlarında yayınlanan "Kolej Günlüğü" dizisi ile adım attı. Ardından 2012 yılında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde rol alarak tanınırlığını artırdı. 2013 yılında "Aşk Ekmek Hayaller" ve "Yağmurdan Kaçarken" dizilerinde yer aldı. 2014'te ise "Kaçak Gelinler" dizisinde dikkat çeken performans sergiledi.

2016 yılında Kanal D'de yayımlanan "Tatlı İntikam" dizisinde başrol oynayan Furkan Andıç, 2017'de "Meryem" dizisinde Savaş karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğun yanı sıra birçok reklam filminde de yer aldı; 2007'de Eti Bi Dolu, 2008'de Vatan Computer, 2011'de ise Marmara Forum AVM reklamlarında rol aldı.

Furkan Andıç, özellikle genç kuşak arasında güçlü bir hayran kitlesine sahip olup, ekranlarda sergilediği karakter derinliği ve doğal oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirmektedir.

