Fulya Öztürk trafik kazası mı geçirdi, görüntüler yapay zeka ile mi yapıldı? Fulya Öztürk ne açıklama yaptı?

Sosyal medyada elden ele dolaşan bir görsel, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Fotoğrafı gören birçok kişi "Fulya Öztürk trafik kazası mı geçirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Görüntüler gerçek mi, yoksa yapay zekâ ile mi üretildi? Ünlü gazeteci iddialar karşısında sessiz mi kaldı, yoksa bir açıklama yaptı mı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer aldı.

FULYA ÖZTÜRK TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Sosyal medyada yayılan ve hastane ortamında çekilmiş izlenimi veren bir görsel üzerinden Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiği iddia edildi. Ancak söz konusu görselin yapay zeka ile oluşturulduğu ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Herhangi bir resmi kaza kaydı ya da sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir açıklama bulunmuyor. İddiaların asılsız olduğu belirtildi.

FULYA ÖZTÜRK NE AÇIKLAMA YAPTI?

İddiaların yayılması üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, kaza geçirdiğine yönelik paylaşımların doğru olmadığını belirterek, bu iddialara tepki gösterdi. Paylaşılan görsele inanarak "geçmiş olsun" mesajı yazan binlerce kişiye değinen Öztürk, söz konusu içeriğin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Fulya Öztürk, Türk gazeteci, muhabir ve sunucudur. Özellikle afet bölgelerinden yaptığı yayınlar, saha haberciliği ve özel dosyalarıyla tanınmaktadır. 2013-2021 yılları arasında muhabir olarak görev yapan Öztürk; Çorlu tren kazası, Dağlık Karabağ Savaşı, Elazığ depremi gibi önemli gelişmeleri yerinden takip etti. 2021-2022 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programını sundu.

FULYA ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

5 Ocak 1989 doğumlu olan Fulya Öztürk, 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

FULYA ÖZTÜRK NERELİ?

Fulya Öztürk, Adana'nın Seyhan ilçesinde doğmuştur.

FULYA ÖZTÜRK'ÜN KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Öztürk, kariyerine Doğan TV'de staj yaparak başladı. CNN Türk'te program departmanında görev aldıktan sonra haber merkezine geçti ve kurgu editörlüğü yaptı. 2013 yılında saha muhabirliğine başlayan Öztürk, "Sığınamayanlar" belgeseli ile ödül kazandı.

Dağlık Karabağ Savaşı'ndan yaptığı yayınlar ve özel haber çalışmalarıyla adından söz ettiren gazeteci, 2025 yılında düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın Muhabiri" ödülüne layık görüldü. Halen televizyon ve saha haberciliği çalışmalarını sürdürmektedir.