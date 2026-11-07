Fulham Newcastle maçı hangi kanalda, Fulham Newcastle nereden CANLI izlenir?

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Fulham Newcastle maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Fulham Newcastle maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

FULHAM NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham Newcastle maçı, beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham Newcastle maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak.

FULHAM NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham ile Newcastle arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Londra'daki Craven Cottage'da oynanacak. Maçta Fulham ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS MAX 2 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS MAX 2, Digiturk platformunda 83. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FULHAM NEWCASTLE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fulham Newcastle maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 83. kanaldaki beIN SPORTS MAX 2'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

FULHAM NEWCASTLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Fulham Newcastle maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS MAX 2 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS MAX 2 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Fulham Newcastle maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.