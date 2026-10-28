Freiburg Wolfsburg maçı hangi kanalda, Freiburg Wolfsburg maçı nereden CANLI izlenir?

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Freiburg – Wolfsburg maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Freiburg – Wolfsburg maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

FREİBURG WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg ile Wolfsburg arasındaki Almanya Kupası karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FREİBURG WOLFSBURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

FREİBURG WOLFSBURG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

FREİBURG WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’de, Almanya yerel saatiyle ise 18.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

FREİBURG WOLFSBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Freiburg’un iç saha maçlarını oynadığı Europa-Park Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Freiburg, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Wolfsburg deplasmanda tur atlamanın peşinde olacak.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Almanya Kupası’nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

FREİBURG VE WOLFSBURG HANGİ TAKIM?

Freiburg, Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Freiburg kentinin takımı ve Bundesliga’da mücadele ediyor. Freiburg, 2022’de Almanya Kupası’nda finale yükselmiş ancak kupayı kaldıramamıştı. Wolfsburg ise Aşağı Saksonya eyaletindeki Wolfsburg kentini temsil ediyor. Kulüp, 2009’da Bundesliga şampiyonluğu, 2015’te ise Almanya Kupası zaferi yaşamıştı.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.