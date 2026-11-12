Fransa Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

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Kritik mücadele öncesinde "Fransa Türkiye maçı ne zaman?", "Hangi statta oynanacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte Fransa-Türkiye maçına dair tüm detaylar.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa-Türkiye maçı, Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde oynanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşmaya Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak. 2015 yılında açılan stadyum, yaklaşık 42 bin seyirci kapasitesine sahip. Matmut Atlantique, EURO 2016'da da çeşitli maçlara ev sahipliği yapmıştı.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI KAÇINCI HAFTA?

Fransa-Türkiye karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son maçı olacak. Grubun ilk karşılaşmasında iki takım 25 Eylül 2026'da Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

ULUSLAR LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

Fransa, İtalya, Belçika ve Türkiye'nin yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dört maçın ardından puan durumu şöyle:

1. Belçika: 10 puan

2. İtalya: 7 puan

3. Fransa : 6 puan

4. Türkiye: 0 puan

A Milli Takım, grubun son iki maçında puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

MİLLİ TAKIMIN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

12 Kasım 2026 Perşembe - 20.00 - Türkiye - Belçika - Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir - ATV

15 Kasım 2026 Pazar - 22.45 - Fransa - Türkiye - Matmut Atlantique Stadyumu, Bordeaux - ATV

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından 20 Ekim 2026'da A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın, kasım ayındaki Belçika ve Fransa maçlarıyla milli takımın başındaki ilk sınavlarını verecek.