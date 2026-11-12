Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki grup mücadelesini Fransa deplasmanında tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, Belçika ile oynayacağı İzmir maçının ardından grubun son karşılaşmasında Avrupa futbolunun devlerinden Fransa'nın konuğu olacak.

Kritik mücadele öncesinde "Fransa Türkiye maçı ne zaman?", "Hangi statta oynanacak?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte Fransa-Türkiye maçına dair tüm detaylar.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa-Türkiye maçı, Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde oynanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşmaya Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak. 2015 yılında açılan stadyum, yaklaşık 42 bin seyirci kapasitesine sahip. Matmut Atlantique, EURO 2016'da da çeşitli maçlara ev sahipliği yapmıştı.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI KAÇINCI HAFTA?

Fransa-Türkiye karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son maçı olacak. Grubun ilk karşılaşmasında iki takım 25 Eylül 2026'da Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

ULUSLAR LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

Fransa, İtalya, Belçika ve Türkiye'nin yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dört maçın ardından puan durumu şöyle:

1. Belçika: 10 puan

2. İtalya: 7 puan

3. Fransa : 6 puan

4. Türkiye: 0 puan

A Milli Takım, grubun son iki maçında puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

MİLLİ TAKIMIN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

12 Kasım 2026 Perşembe - 20.00 - Türkiye - Belçika - Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir - ATV

15 Kasım 2026 Pazar - 22.45 - Fransa - Türkiye - Matmut Atlantique Stadyumu, Bordeaux - ATV

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından 20 Ekim 2026'da A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın, kasım ayındaki Belçika ve Fransa maçlarıyla milli takımın başındaki ilk sınavlarını verecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

Bir ülkenin kaderi değişti! Toprağı kazdılar, altından servet fışkırdı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti30

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı14

Okulda bu da oldu! Öğrenci polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan 'Abdullah Çatlı' sorusuna tek cümlelik yanıt

Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna bomba yanıt
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj19

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği su davasında karar! Köy muhtarına 6 yıl 8 ay hapis

Köyün suyu 1 kişiyi öldürmüştü! Muhtara 6 yıl 8 ay hapis
Ruhi Çenet en çok etkilendiği yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

Ruhi Çenet, en çok etkilendiği yeri açıkladı! 7 gün yol gidiyorlar
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları

Merkez yıl sonu tahminini artırdı, asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Malatya'da 4 askerimiz şehit oldu! Türkiye'den peş peşe taziye mesajları

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi
30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

Tonlarca balığı 4 gruba ücretsiz dağıttılar! Emekliler de sıradaydı