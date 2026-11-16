Fransa Türkiye maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

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Fransa Türkiye maçı, ev sahibi Fransa'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son maçı 15 Kasım 2026 akşamı Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynandı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fransa ikinci yarıda iki gol buldu, A Milli Takım'ın tek golü 90. dakikada geldi.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 2-1 bitti. İlk 45 dakikada iki takım da gol bulamadı ve skor tabelası ancak ikinci yarının başında, Fransa'nın korner sonrası gelen golüyle değişti.

GOLLERİ KİM ATTI?

Fransa 49. dakikada öne geçti: korner sonrası oluşan karambolde top Emirhan Topçu'ya çarparak kendi ağlarına gitti. Fransa'nın ikinci golünü 80. dakikada Eli Junior Kroupi attı. Türkiye'nin golü ise uzatmalara saniyeler kala geldi; 90. dakikada Arda Güler'in ortasında Abdülkerim Bardakcı kafayla skoru 2-1'e getirdi.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Ofsayt. Fransa'nın ilk golünden birkaç dakika sonra Arda Güler'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve skor 1-0 olarak kaldı.

MAÇI KİM YÖNETTİ?

Karşılaşmada düdük İngiliz hakem Chris Kavanagh'daydı.

GRUPTA SON DURUM NE?

Fransa grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 13 puanla lider tamamladı. Türkiye ise 6 maçın hepsini kaybetti ve grubu puansız, son sırada bitirdi. İki takımın 25 Eylül 2026'da Kocaeli'de oynadığı ilk maçı da Fransa 1-0 kazanmıştı.

TÜRKİYE KÜME DÜŞECEK Mİ?

Bu henüz belli değil. Yeni formata göre dört gruptaki son sıra takımlarından en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne düşüyor, diğer ikisi ise B Ligi'ndeki grup ikincileriyle play-off oynuyor. Türkiye'nin hangi tarafta kalacağı diğer gruplarda oynanacak son maçlarla netleşecek.