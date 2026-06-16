Fransa Senegal maçı nerede, hangi statta oynanıyor, MetLife Stadyumu stadı kaç kişilik? Fransa Senegal maçı hangi şehirde, ülkede oynanıyor?

Fransa ile Senegal arasında oynanacak Dünya Kupası mücadelesi öncesinde maçın oynanacağı şehir ve stat bilgisi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. “Fransa-Senegal maçı hangi ülkede, hangi stadyumda oynanacak ve East Rutherford Stadyumu kaç kişilik?” soruları gündemdeki yerini korurken, dev karşılaşmanın detayları netleşti.

FRANSA-SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR? METLIFE STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Fransa ile Senegal arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının nerede oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dev mücadele öncesi “Fransa-Senegal maçı hangi statta oynanıyor, hangi şehirde ve ülkede?” soruları gündemde yer alırken, karşılaşmanın ABD’de dev bir stadyumda oynanacağı netleşti.

FRANSA-SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fransa-Senegal Dünya Kupası maçı, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde bulunan East Rutherford şehrindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası’nda bu stat, yüksek kapasitesi ve modern yapısıyla öne çıkıyor.

FRANSA-SENEGAL MAÇI HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) sınırları içerisinde yer alan New Jersey eyaletinde gerçekleştirilecek. Böylece iki takım, Dünya Kupası’nın en önemli maçlarından birine ABD’de çıkmış olacak.

METLIFE STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Fransa-Senegal maçına ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, yaklaşık 82.500 seyirci kapasitesine sahip.

NFL maçlarının da oynandığı stadyum, büyük organizasyonlarda yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çekiyor ve Dünya Kupası’nda birçok önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor.

EAST RUTHERFORD NEREDE?

East Rutherford, ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan ve New York metropol alanına oldukça yakın bir bölge olarak biliniyor. Şehir, özellikle spor etkinlikleri ve büyük organizasyonlarla ön plana çıkıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA DEV ATMOSFER BEKLENİYOR

Fransa ve Senegal arasında oynanacak karşılaşmanın, MetLife Stadyumu’nda büyük bir atmosfer eşliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. İki takımın taraftarları da tribünlerde yerini alarak Dünya Kupası heyecanına ortak olacak.