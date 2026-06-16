Fransa Senegal maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fransa Senegal golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FRANSA SENEGAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa Senegal maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FRANSA SENEGAL MAÇI CANLI İZLE

Fransa Senegal maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Senegal maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

FRANSA SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fransa Senegal maçı East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.