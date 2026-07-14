Haberler

Fransa elendi mi, Fransa Dünya Kupası’ndan elendi mi?

Fransa elendi mi, Fransa Dünya Kupası’ndan elendi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Fransa elendi mi, Fransa Dünya Kupası'ndan elendi mi?" soruları, oynanan kritik karşılaşmanın ardından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki son durumu ve turnuvadaki yolculuğuna ilişkin tüm detaylar.

Dünya Kupası yarı final heyecanı sürerken Fransa'nın turnuvaya devam edip etmediği gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Futbolseverler, "Fransa Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusunun yanıtını araştırırken, Fransız ekibinin oynadığı son maçın sonucu ve turnuvadaki geleceği merak konusu oldu. İşte Fransa'nın Dünya Kupası serüvenine dair son gelişmeler.

FRANSA DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelen Fransa, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak final oynama şansını kaybetti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransızlar, bu sonucun ardından Dünya Kupası'na final hedefiyle veda ederken, yoluna üçüncülük mücadelesiyle devam edecek.

Evet, Fransa 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Bu sonuçla İspanya adını finale yazdırırken, Fransa ise turnuvada şampiyonluk yarışının dışında kaldı.

İSPANYA FİNALE YÜKSELDİ

Yarı final mücadelesinde etkili bir performans ortaya koyan İspanya, Fransa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Dünya Kupası finaline yükselen ilk takım oldu. İspanyollar, kupa için finalde diğer yarı final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FRANSA 3'ÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Final biletini kaçıran Fransa, turnuvadaki son maçını üçüncülük için oynayacak. Fransız ekibi, 19 Temmuz Pazar günü üçüncülük karşılaşmasında sahaya çıkacak.

FRANSA'NIN RAKİBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Fransa'nın üçüncülük maçındaki rakibi, turnuvanın diğer yarı finalinde oynanacak karşılaşmanın ardından netlik kazanacak. İkinci yarı finali kaybeden takım, 19 Temmuz Pazar günü Fransa ile üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

FRANSA TURNUVAYA MADALYA HEDEFİYLE DEVAM EDECEK

Şampiyonluk umutlarını yarı finalde kaybeden Fransa, Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayabilmek için sahaya çıkacak. Teknik ekip ve futbolcular, turnuvayı madalya ile noktalayarak taraftarlarına moral vermeyi hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi

Havai fişek değil! İran Körfez ülkesine yağdırdı
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun : AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba

MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok

En yakınındaki isimlerin sicillerinde yok yok! Hepsi de yönetici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu

Hava savunma sistemleri çaresiz! İran füzeleri ABD üssünü böyle vurdu
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon

6 yıllık sır çözülüyor mu? Gülistan için 100 kişilik dev ekip sahada
Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 18, diğeri 19 yaşındaydı... İnşaatta halat faciası
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Kayıp ihbarından vahşet çıktı! Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş