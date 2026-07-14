Fransa elendi mi, Fransa Dünya Kupası’ndan elendi mi?

Dünya Kupası yarı final heyecanı sürerken Fransa'nın turnuvaya devam edip etmediği gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Futbolseverler, "Fransa Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusunun yanıtını araştırırken, Fransız ekibinin oynadığı son maçın sonucu ve turnuvadaki geleceği merak konusu oldu. İşte Fransa'nın Dünya Kupası serüvenine dair son gelişmeler.

FRANSA DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelen Fransa, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak final oynama şansını kaybetti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransızlar, bu sonucun ardından Dünya Kupası'na final hedefiyle veda ederken, yoluna üçüncülük mücadelesiyle devam edecek.

Evet, Fransa 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Bu sonuçla İspanya adını finale yazdırırken, Fransa ise turnuvada şampiyonluk yarışının dışında kaldı.

İSPANYA FİNALE YÜKSELDİ

Yarı final mücadelesinde etkili bir performans ortaya koyan İspanya, Fransa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Dünya Kupası finaline yükselen ilk takım oldu. İspanyollar, kupa için finalde diğer yarı final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FRANSA 3'ÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Final biletini kaçıran Fransa, turnuvadaki son maçını üçüncülük için oynayacak. Fransız ekibi, 19 Temmuz Pazar günü üçüncülük karşılaşmasında sahaya çıkacak.

FRANSA'NIN RAKİBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Fransa'nın üçüncülük maçındaki rakibi, turnuvanın diğer yarı finalinde oynanacak karşılaşmanın ardından netlik kazanacak. İkinci yarı finali kaybeden takım, 19 Temmuz Pazar günü Fransa ile üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

FRANSA TURNUVAYA MADALYA HEDEFİYLE DEVAM EDECEK

Şampiyonluk umutlarını yarı finalde kaybeden Fransa, Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayabilmek için sahaya çıkacak. Teknik ekip ve futbolcular, turnuvayı madalya ile noktalayarak taraftarlarına moral vermeyi hedefliyor.