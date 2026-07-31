"Franco Baresi öldü mü, Franco Baresi kimdir?" sorusu, futbol gündemini yakından takip eden kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Kariyeri boyunca kazandığı başarılarla dünya futbol tarihine adını yazdıran Franco Baresi hakkında çıkan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, efsane futbolcunun hayatı, kariyeri ve konuya ilişkin son gelişmeler merak edilmeye devam ediyor.

FRANCO BARESI HAYATINI KAYBETTİ

İtalya futbolunun sembol isimlerinden Franco Baresi'nin 66 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bir süredir ağır bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen efsane futbolcunun vefatı, başta AC Milan taraftarları olmak üzere futbol camiasını yasa boğdu. Kariyeri boyunca gösterdiği liderlik, savunma performansı ve kazandığı başarılarla dünya futbolunun en saygın isimlerinden biri olarak kabul edilen Baresi, geride unutulmaz bir miras bıraktı.

AC MILAN'DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

AC Milan, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamayla Franco Baresi'nin vefatını duyurdu. Kulüp açıklamasında, "AC Milan'ın kalbini ve ruhunu temsil eden bir insanın kaybını duyurmak inanılmaz derecede zor. Ancak kulüpteki herkes ve tüm Milanlılar, Franco Baresi'nin anısına layık olmalı." ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca, Baresi'nin son olarak Milano'da düzenlenen Kış Olimpiyatları açılış töreninde San Siro Stadı'nda taraftarlarla buluştuğunu hatırlatarak, efsane futbolcunun anısının her zaman yaşayacağını belirtti ve "Baresi sonsuza dek var." mesajını paylaştı.

AC MILAN TARİHİNE DAMGA VURDU

1977 yılında A takıma yükselen Franco Baresi, 1997 yılına kadar aralıksız olarak AC Milan formasını giydi. Tam 20 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekibin kaptanlığını yapan efsane libero, kulüp kariyerinde 716 resmi maça çıktı. Bu süreçte 33 gol ve 24 asist üreten Baresi, savunmadaki istikrarı ve liderliğiyle futbol tarihinin en iyi savunmacıları arasında gösterildi.

Milan formasıyla 6 Serie A şampiyonluğu yaşayan Baresi, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının da sahibi oldu. Kulüp tarihinde yalnızca Paolo Maldini, Franco Baresi'den daha fazla resmi karşılaşmada forma giydi.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA DÜNYA KUPASI ZAFERİ

Franco Baresi, İtalya Milli Takımı formasını 81 kez giydi. 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan deneyimli savunmacı, yıllar boyunca milli takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Disiplini, oyun zekâsı ve örnek kişiliğiyle futbolseverlerin hafızasında özel bir yer edinen Baresi, hem AC Milan hem de İtalya futbolunun unutulmaz efsaneleri arasında anılmaya devam edecek.