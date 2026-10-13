Francesco Calzona kimdir, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Francesco Calzona mı olacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktör arayışı sürerken, İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona'nın adı adaylar arasında öne çıktı. Gelen iddiaların ardından Calzona'nın teknik direktörlük geçmişi ve oyun anlayışı futbolseverlerin merak konusu oldu. Francesco Calzona kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Milli Takım'ın başına Francesco Calzona mı geçecek? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FRANCESCO CALZONA KİMDİR?

Francesco Calzona, İtalyan bir futbol teknik direktörüdür. Napoli ve Slovakya Milli Takımı'nda üstlendiği görevlerle tanınan Calzona, kariyerinin uzun bir bölümünü Maurizio Sarri ve Luciano Spalletti gibi İtalyan futbolunun önemli isimlerinin yardımcısı olarak geçirdi. Yıllar içinde edindiği bu birikimi daha sonra baş antrenör olarak sahaya yansıttı.

FRANCESCO CALZONA KAÇ YAŞINDA?

Francesco Calzona, 24 Ekim 1968 doğumludur. Deneyimli teknik adam 57 yaşında olup 24 Ekim 2026'da 58 yaşına girecek.

FRANCESCO CALZONA NERELİ?

Francesco Calzona, İtalya'nın Calabria bölgesine bağlı Vibo Valentia kentinde dünyaya geldi.

FRANCESCO CALZONA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Antrenörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak adım atan Calzona, bu görevle Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli ve Cagliari'de çalıştı. İtalyan çalıştırıcı, 2008-2015 yılları arasında Maurizio Sarri'nin, 2015-2018 döneminde Eusebio Di Francesco'nun, 2020-2021 sezonunda ise Luciano Spalletti'nin yardımcılığını üstlendi.

Calzona'nın baş antrenör olarak ilk durağı Slovakya Milli Takımı oldu. İtalyan teknik adam, Slovakya'yı EURO 2024'te son 16 turuna kadar taşıyarak dikkat çekti. Calzona, Şubat 2024'te Napoli'nin teknik direktörlüğüne getirildi ve bu dönemde Slovakya'daki görevini de eş zamanlı olarak sürdürdü.

FRANCESCO CALZONA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK İSTATİSTİKLERİ

Calzona, Slovakya Milli Takımı'nın başında çıktığı 40 maçta 1.63 puan ortalaması yakaladı. Şubat ile Haziran 2024 arasında görev yaptığı Napoli'de ise 16 maçta 1.13 puan ortalamasında kaldı.

FRANCESCO CALZONA'NIN OYUN ANLAYIŞI NASIL?

Calzona'nın teknik direktörlük anlayışında 4-3-3 dizilişi önemli bir yer tutuyor. Sarri ve Spalletti gibi hücum futbolunu benimseyen teknik adamların okulundan gelen Calzona, topa sahip olmaya dayalı bir oyun anlayışıyla biliniyor.

MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ FRANCESCO CALZONA MI OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Uluslar A Ligi'nde dört maçta puan alamayan A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yollarını ayırmıştı. Federasyonun yeni teknik direktör arayışı sürerken Calzona'nın adı da adaylar arasında gündeme geldi. Öne sürülen bilgilere göre şu anda takım çalıştırmayan İtalyan teknik adam, menajerleri aracılığıyla TFF'ye önerildi.

Ancak süreç henüz netlik kazanmadı. Calzona'nın A Milli Takım'ın başına getirildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Federasyonun teknik direktör tercihinde Arda Turan seçeneğini ön planda tuttuğu, Calzona'nın ise yabancı adaylar arasında değerlendirildiği iddia ediliyor.

FRANCESCO CALZONA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Adının Milli Takım ile anılmasının ardından açıklama yapan Calzona, Türkiye ile temas kurulduğunu doğruladı. İtalyan teknik adam, menajerinin kendisini olası bir görev için hazırlıklı olması konusunda uyardığını belirterek Slovakya'daki sürecin ardından Türkiye'yi çalıştırmanın kendisi için bir ayrıcalık olacağını ifade etti. Calzona'nın bu sözleri, Türkiye'deki göreve sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.