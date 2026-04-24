Formula 1 İstanbul ne zaman? Formula 1 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Uzun süredir motor sporları dünyasının gündeminde yer alan en önemli sorulardan biri yeniden netlik kazanıyor: Formula 1 yarışları Türkiye'de mi yapılacak? İstanbul Park’ın Formula 1 takvimine dönüşüne dair gelişmeler, hem spor kamuoyunda hem de uluslararası motor sporları çevrelerinde büyük yankı uyandırmış durumda. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman? Formula 1 yarışları Türkiye'de mi yapılacak? Detaylar...

FORMULA 1 YARIŞLARI TÜRKİYE'DE Mİ YAPILACAK?

Edinilen bilgilere ve gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı son gelişmelere göre, İstanbul Park’ın Formula 1 takvimine resmen geri döndüğü yönünde önemli bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın detaylarının bugün itibarıyla netleştiği, resmi açıklamanın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00 civarında yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Daha önce pandemi döneminde geçici olarak Formula 1 takvimine dahil edilen İstanbul Grand Prix’si, hem yarış kalitesi hem de pist yapısıyla büyük beğeni toplamıştı. Bu nedenle Türkiye’nin yeniden takvime dahil edilmesi, yalnızca sportif bir gelişme değil, aynı zamanda uluslararası prestij açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Park’ın yeniden Formula 1 sahnesine dönmesi, Türkiye’nin motor sporları altyapısının yeniden küresel vitrine çıkması anlamına geliyor. Özellikle FIA standartlarına uygun pist yapısı, yüksek hız bölümleri ve teknik virajlarıyla İstanbul Park, pilotlar tarafından da en özel pistlerden biri olarak gösteriliyor.

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN?

Formula 1 İstanbul ne zaman sorusu, resmi gelişmelerin ardından en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. İstanbul Park’ın Formula 1 takvimine dönüşü yönündeki anlaşma haberleri sonrası gözler tamamen yarış tarihine çevrildi.

Şu an için net bir yarış tarihi açıklanmış değil. Ancak gelen bilgilere göre, resmi duyurunun ardından Formula 1 yönetimi ile birlikte 2026 veya takvimde uygun bir slot üzerinden İstanbul Grand Prix’sinin planlamasının yapılması bekleniyor. Bu süreç, Formula 1 takviminin yoğunluğu ve diğer ülkelerdeki yarış organizasyonları dikkate alınarak şekillendirilecek.

İstanbul Park’ın geçmişte Formula 1’e ev sahipliği yaptığı dönemlerde, yarış genellikle yaz aylarında düzenlenmiş ve yüksek izleyici katılımı ile dikkat çekmişti. Özellikle 2005–2011 yılları arasında düzenli olarak takvimde yer alan İstanbul GP, 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle yeniden geri dönmüş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Yeni anlaşma ile birlikte İstanbul’un yeniden kalıcı bir yarış noktası olma ihtimali güçlenirken, bu durum Türkiye’nin uluslararası spor takvimindeki konumunu da güçlendirecek. Formula 1 yönetiminin resmi takvim açıklamasıyla birlikte İstanbul yarışının kesin tarihi de netleşmiş olacak.