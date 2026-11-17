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Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıkları ile şirketlerdeki ortaklık paylarına el konulmasına da karar verildi. Kayyum atanan şirketlerden 6'sının tasfiye halinde olduğu belirtilirken, aktif durumdaki 15 şirketin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TMSF fon soruşturmasında hangi şirketlere kayyum atandı? Detaylar...

FON SORUŞTURMASINDA KAYYUM ATANAN 21 ŞİRKET (TAM LİSTE)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında toplam 21 şirket hakkında kayyum kararı alındı. Mahkeme kararı doğrultusunda TMSF, söz konusu şirketlerin yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Başsavcılığın açıklamasında kayyum atanan 21 şirketten 6'sının tasfiye halinde olduğu, diğer 15 şirketin ise aktif durumda bulunduğu belirtildi. Aktif şirketlerin isimleri açıklanırken tasfiye halindeki 6 şirketin isimleri paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.

Kayyum atanan ve isimleri açıklanan 15 aktif şirket şöyle:

Online Teknoloji ve Danışmanlık AŞ

Online Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri AŞ

Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı Mustafa Yazıcı Kolektif Şirketi

Online Telekom Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

İntime İnfo Yazılım Çözümleri AŞ

Fair Finansman AŞ

Online Filo Araç Kiralama AŞ

Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri AŞ

Divissa Teknoloji AŞ

Fair Finansal Kiralama AŞ

Online Finansal Danışmanlık AŞ

Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret AŞ

Cemre İletişim Sis. Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret AŞ

Böylece açıklanan bilgiler doğrultusunda 21 şirketin 15'inin unvanı belli olurken, tasfiye halinde bulunan diğer 6 şirketin isimleri paylaşılmadı.

TMSF FON SORUŞTURMASINDA HANGİ ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI?

Fon soruşturması kapsamında kayyum kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alındı. Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma dosyasındaki MASAK raporu, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda 21 şirket hakkında yönetim kayyumu atanmasına karar verildiği bildirildi.

Karar kapsamında TMSF'ye şirketlerin yönetim organlarının yetkilerinin devredilmesi öngörüldü. Açıklamada, gerekli görülen durumlarda yönetim yetkilerinin yanı sıra ortaklık payları veya menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin de TMSF'ye verilmesine karar verildiği belirtildi.

ALİ EMRE BALLI VE İLKAY BALLI'NIN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Kararın, kişilerin banka ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarını, kiralık kasalarını ve şirketlerdeki ortaklık paylarını da kapsadığı bildirildi. Başsavcılık, söz konusu el koyma kararlarının MASAK raporu, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda verildiğini açıkladı.

BAŞSAVCILIK FON SORUŞTURMASININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde usulsüz kredilerle şirket kaynaklarının tüketildiğinin, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğünün ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemler yoluyla aklandığının tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılık, bu değerlendirmeler doğrultusunda Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın şirketlerdeki ortaklık paylarını da içeren şahsi mal varlıklarına el konulmasına ve 21 şirket hakkında kayyum kararı alınmasına ilişkin süreci açıkladı.

Kayyum kararının dayanağı olarak 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133/1 ve 133/4-7 maddelerine atıfta bulunuldu.

Başsavcılığın açıklamasında, şirketler hakkında verilen kararın amacının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğu ifade edildi.