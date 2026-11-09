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Flash TV ekranlarında Yalçın Çakır'ın sunduğu programla tanınan Melek Subaşı, 35 yıllık eşi Şefik Subaşı ile yaşadığı evlilik süreci nedeniyle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 17 yıldır ayrı yaşadıklarını belirten Şefik Subaşı'nın yeniden boşanma davası açtığı öğrenildi. Peki, Flash TV Melek Subaşı Şefik Subaşı boşandı mı? Melek Subaşı kimdir, eşi Şefik Subaşı kimdir? Detaylar...

MELEK SUBAŞI VE ŞEFİK SUBAŞI BOŞANDI MI?

Melek Subaşı ile Şefik Subaşı'nın boşanma süreci yeniden mahkemeye taşındı. Şefik Subaşı, yaklaşık 17 yıldır ayrı yaşadıklarını ve evlilik birliğinin fiilen sona erdiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'nde yeni bir boşanma davası açtı. Ancak çiftin boşandığına ilişkin kesinleşmiş yeni bir mahkeme kararı bulunmuyor. Bu nedenle Melek Subaşı ve Şefik Subaşı'nın evliliği hukuken devam ediyor.

35 YILLIK EVLİLİKTE BOŞANMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Şefik Subaşı, yaklaşık 10 yıl önce Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Melek Subaşı'ndan boşanmak istedi. Dava dilekçesinde uzun süredir ayrı yaşadıklarını belirten Şefik Subaşı, evlilik birliğinin sürdürülemez hâle geldiğini ileri sürdü.

Şefik Subaşı, dilekçesinde eşinin psikolojik sorunları bulunduğunu ve uzun zamandır ortak bir yaşam sürmediklerini iddia etti. Ayrıca ayrı yaşadığı dönemde başka bir kadınla birliktelik kurduğunu ve bu ilişkiden iki çocuğunun bulunduğunu mahkemeye bildirdi.

Şiddetli geçimsizlik ve terk gerekçeleriyle boşanma talebinde bulunan Şefik Subaşı'nın davasına Melek Subaşı da cevap verdi.

MELEK SUBAŞI'NDAN EŞİNE YÖNELİK İDDİALAR

Şefik Subaşı'nın açtığı boşanma davasına karşılık veren Melek Subaşı, evlilikte yaşanan sorunlardan eşinin sorumlu olduğunu savundu.

Eşinin kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve ilgisiz davrandığını ileri süren Melek Subaşı, Şefik Subaşı'nın evi terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başladığını iddia etti. Eşinin davranışları nedeniyle evine haciz geldiğini de belirten Subaşı, boşanma davasının reddedilmesini istedi.

MAHKEME ŞEFİK SUBAŞI'NI AĞIR KUSURLU BULDU

Tarafların karşılıklı iddialarını değerlendiren mahkeme, Şefik Subaşı'nın evli olduğu dönemde başka bir kadınla birliktelik yaşamasını ve ortak yaşamın yeniden kurulması için gerekli koşulları sağlamamasını dikkate aldı.

Mahkeme, Şefik Subaşı'nı boşanma konusunda ağır kusurlu bularak açtığı davanın reddine karar verdi. Böylece tarafların evliliği hukuken devam etti.

ŞEFİK SUBAŞI 17 YILLIK FİİLÎ AYRILIK GEREKÇESİYLE YENİDEN DAVA AÇTI

İlk boşanma davasının reddedilmesinin ardından tarafların ayrı yaşamayı sürdürmesi, sürecin yeniden mahkemeye taşınmasına neden oldu.

Şefik Subaşı, bu kez İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak yaklaşık 17 yıldır devam eden fiilî ayrılığı gerekçe gösterdi. Dava dilekçesinde, Melek Subaşı ile ortak yaşamın 2009 yılından bu yana sona erdiğini ve evliliğin yalnızca resmiyette devam ettiğini ileri sürdü.

Ortak hayatın yeniden kurulmasının mümkün olmadığını savunan Şefik Subaşı, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

MELEK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Subaşı, 2000'li yılların başında Flash TV'de yayımlanan ve gazeteci Yalçın Çakır'ın sunduğu programa katılmasıyla tanınan isimlerden biridir. Programda eşi Şefik Subaşı ile yaşadığı tartışmalar ve kullandığı ifadeler, televizyon yayınından alınan görüntülerin internet ortamında yayılmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Özellikle programdaki bayılma anları ve "3 milyar 750 milyon" diyaloğu, Melek Subaşı'nın internet ortamında uzun süre konuşulmasına neden oldu. Bu görüntülerle Türkiye'nin ilk internet fenomenleri arasında anılmaya başladı.

MELEK SUBAŞI FLASH TV'YE NEDEN DAVA AÇTI?

Melek Subaşı, Flash TV'de yayımlanan programın ardından kanal ve program sunucusu Yalçın Çakır hakkında dava açtı.

Subaşı, kendisine yardım edileceği söylenerek programa çıkarıldığını, eşine hakaret etmesinin ve bayılmasının istendiğini ileri sürdü.

İstanbul'da görülen davada mahkeme, Subaşı ailesinin reyting amacıyla kullanıldığı değerlendirmesinde bulunarak Flash TV ve Yalçın Çakır'ın 7 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

MELEK SUBAŞI'NIN EŞİ ŞEFİK SUBAŞI KİMDİR?

Şefik Subaşı, Melek Subaşı'nın yaklaşık 35 yıllık eşidir. Çiftin evliliğinden üç çocukları bulunmaktadır. Şefik Subaşı, uzun yıllardır ayrı yaşadıklarını belirterek 2026 yılında yeniden boşanma davası açmasıyla gündeme geldi.

MELEK SUBAŞI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Melek Subaşı'nın doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin doğrulanmış, kamuya açık kapsamlı bir bilgi bulunmuyor.