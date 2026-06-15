2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkeler arasında yer alan Fildişi Sahili, turnuvadaki performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Afrika futbolunun en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilen ülke, yalnızca spor başarılarıyla değil, aynı zamanda ekonomik gücü, kültürel çeşitliliği ve stratejik konumuyla da öne çıkıyor. Peki, Fildişi Sahili nerede, hangi kıtada? Dünya Kupası'nda yarışan Fildişi Sahili nüfusu kaç, dini ne? İşte Fildişi Sahili hakkında merak edilen tüm detaylar.

FİLDİŞİ SAHİLİ NEREDE?

Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire), Batı Afrika'da bulunan bir ülkedir. Atlas Okyanusu kıyısında yer alan ülke; batıda Liberya ve Gine, kuzeyde Mali ve Burkina Faso, doğuda ise Gana ile komşudur. Güney sınırını ise Gine Körfezi oluşturmaktadır.

Yaklaşık 322 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Fildişi Sahili, Batı Afrika'nın önemli ticaret ve ekonomi merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkenin resmî başkenti Yamoussoukro olsa da ekonomik ve ticari faaliyetlerin büyük bölümü Abidjan'da yoğunlaşmıştır.

Kakao üretiminde dünyanın lider ülkeleri arasında yer alan Fildişi Sahili, aynı zamanda kahve, palm yağı ve kauçuk üretiminde de Afrika'nın önde gelen ekonomileri arasında gösterilmektedir.

FİLDİŞİ SAHİLİ HANGİ KITADA?

Fildişi Sahili, Afrika kıtasında yer almaktadır. Daha spesifik olarak Batı Afrika bölgesinin önemli ülkelerinden biridir. Ülke, hem coğrafi hem de siyasi olarak Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) aktif üyeleri arasında bulunmaktadır.

FİLDİŞİ SAHİLİ NÜFUSU KAÇ?

Birleşmiş Milletler verilerine dayanan güncel tahminlere göre Fildişi Sahili'nin 2025 yılı nüfusu yaklaşık 32,7 milyon kişidir. Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkede genç nüfus oranı dikkat çekmektedir.

Nüfusun önemli bölümü ülkenin güney kesimlerinde ve özellikle Abidjan çevresinde yaşamaktadır. Abidjan, milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan ülkenin en büyük şehri ve ekonomik merkezidir.

FİLDİŞİ SAHİLİ HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Fildişi Sahili, aynı zamanda Batı Afrika'nın en fazla göç alan ülkelerinden biridir. Komşu ülkelerden gelen iş gücü hareketliliği nedeniyle nüfus yapısı oldukça çeşitlidir. Ülkede 60'tan fazla yerel dil konuşulurken resmî dil Fransızcadır.

FİLDİŞİ SAHİLİ DİNİ NEDİR?

Fildişi Sahili çok dinli bir toplumsal yapıya sahiptir. Güncel uluslararası demografik verilere göre nüfusun yaklaşık yüzde 42,9'u Müslüman, yüzde 33'un üzerinde bir bölümü ise çeşitli Hristiyan mezheplerine mensuptur. Bunun yanında yerel geleneksel inançlara bağlı topluluklar ve herhangi bir dine bağlı olmayan kişiler de bulunmaktadır.

Müslüman nüfus daha çok ülkenin kuzey bölgelerinde yoğunlaşırken, Hristiyan nüfusun önemli kısmı güney kesimlerde yaşamaktadır. Katoliklik ve Evanjelik mezhepler ülkedeki en yaygın Hristiyan topluluklarını oluşturmaktadır.