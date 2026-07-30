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Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı! O anlar kamerada

Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı! O anlar kamerada
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İstanbul Esenyurt'ta bir siteye özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda hareketli dakikalar yaşandı. Baskın esnasında kaçmaya çalışan kadın şüpheli ekiplerce yakalanarak bir süre yerde yatırıldıktan sonra serbest bırakılırken, film sahnelerini aratmayan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta özel harekat polislerinin de katıldığı nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında kaçmaya çalışan kadın şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ BASKIN

Esenyurt'ta bulunan bir siteye, özel harekat polislerinin de destek verdiği geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin siteye giriş yaptığı sırada hareketli dakikalar yaşandı.

ÖNCE YERE YATIRILDI, SONRA... 

Polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan kadın şüpheli, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bir süre yerde yatırılarak kontrol altına alınan kadının, yapılan incelemeler ve işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde; özel harekat ekiplerinin siteye operasyon düzenlediği ve kaçmaya çalışan kadının polisler tarafından yakalanarak yere yatırıldığı anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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