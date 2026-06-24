FIFA Dünya Kupası puan durumu 2026 (TÜM GRUPLAR) Dünya Kupası grup grup puan durumları ve sıralama listesi

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın yer aldığı genişletilmiş formatıyla futbol tarihinin en rekabetçi turnuvalarından biri olarak öne çıkıyor. Grup aşamasında takımlar, üst tura yükselmek için puan mücadelesi verirken A’dan L’ye tüm gruplarda dengeler sürekli değişiyor.

FIFA DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 2026

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması, 48 takımın mücadele ettiği geniş formatıyla dikkat çekmektedir. Turnuvada puan sistemi klasik şekilde 3 puan galibiyet, 1 puan beraberlik ve 0 puan mağlubiyet olarak uygulanmaktadır. A’dan L’ye kadar uzanan gruplarda takımlar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir yarış içerisindedir.

Aşağıda grupların güncel puan durumları tamamen puan odaklı şekilde listelenmiştir.

FIFA DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 2026

A GRUBU

Meksika: 6 Puan

Güney Kore: 3 Puan

Çekya: 1 Puan

Güney Afrika: 1 Puan

B GRUBU

Kanada: 4 Puan

İsviçre: 4 Puan

Bosna Hersek: 1 Puan

Katar: 1 Puan

C GRUBU

Brezilya: 4 Puan

Fas: 4 Puan

İskoçya: 3 Puan

Haiti: 0 Puan

D GRUBU (TÜRKİYE'NİN GRUBU)

Amerika Birleşik Devletleri: 6 Puan

Avustralya: 3 Puan

Paraguay: 3 Puan

Türkiye: 0 Puan

E GRUBU

Almanya: 3 Puan

Fildişi Sahili: 3 Puan

Ekvador: 0 Puan

Curaçao: 0 Puan

F GRUBU

İsveç: 3 Puan

Japonya: 1 Puan

Hollanda: 1 Puan

Tunus: 0 Puan

G GRUBU

Yeni Zelanda: 1 Puan

İran: 1 Puan

Belçika: 1 Puan

Mısır: 1 Puan

H GRUBU

Uruguay: 1 Puan

Suudi Arabistan: 1 Puan

İspanya: 1 Puan

Yeşil Burun Adaları: 1 Puan

I GRUBU

Norveç: 3 Puan

Fransa: 3 Puan

Senegal: 0 Puan

Irak: 0 Puan

J GRUBU

Arjantin: 3 Puan

Avusturya: 3 Puan

Ürdün: 0 Puan

Cezayir: 0 Puan

K GRUBU

Kolombiya: 3 Puan

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1 Puan

Portekiz: 1 Puan

Özbekistan: 0 Puan

L GRUBU

İngiltere: 3 Puan

Gana: 3 Puan

Panama: 0 Puan

Hırvatistan: 0 Puan

DÜNYA KUPASI GRUP GRUP PUAN DURUMLARI VE SIRALAMA LİSTESİ

2026 Dünya Kupası grup aşamasında sıralamalar, takımların puan performanslarına göre şekillenmektedir. Özellikle ABD, Meksika, Brezilya, Fransa ve İngiltere gibi güçlü ekipler gruplarında avantajlı konumda yer almaktadır.

A ve B gruplarında liderlik mücadelesi üst seviyededir.

C Grubu’nda Brezilya ve Fas eşit puanla zirveyi paylaşmaktadır.

D Grubu’nda ABD lider konumda bulunurken Türkiye puansız durumdadır.

I Grubu’nda Fransa ve Norveç güçlü başlangıç yapmıştır.

L Grubu’nda İngiltere ve Gana aynı puanla liderliği paylaşmaktadır.

Turnuva formatı gereği her maç sonucu sıralamayı doğrudan etkilediği için gruplardaki denge sürekli değişkenlik göstermektedir.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA KİM LİDER, TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

D Grubu özelinde değerlendirildiğinde liderlik koltuğunda Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Grup içinde ikinci ve üçüncü sırayı Avustralya ve Paraguay paylaşırken, Türkiye 0 puan ile son sırada bulunmaktadır.

Genel tabloya bakıldığında turnuvanın erken aşamasında olduğu ve sıralamaların ilerleyen maçlarla birlikte ciddi şekilde değişebileceği görülmektedir.