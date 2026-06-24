FIFA Dünya Kupası puan durumu 2026 (TÜM GRUPLAR) Dünya Kupası grup grup puan durumları ve sıralama listesi
2026 FIFA Dünya Kupası, genişletilmiş formatıyla futbolseverlere daha fazla maç, daha fazla rekabet ve daha yoğun bir grup mücadelesi sunuyor. 48 takımın yer aldığı turnuvada her puan, sıralamayı doğrudan etkilerken gruplarda oluşan dengeler sürekli değişiyor. 2026 FIFA Dünya Kupası puan durumu nasıl? Detaylar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın yer aldığı genişletilmiş formatıyla futbol tarihinin en rekabetçi turnuvalarından biri olarak öne çıkıyor. Grup aşamasında takımlar, üst tura yükselmek için puan mücadelesi verirken A’dan L’ye tüm gruplarda dengeler sürekli değişiyor.
FIFA DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 2026
2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması, 48 takımın mücadele ettiği geniş formatıyla dikkat çekmektedir. Turnuvada puan sistemi klasik şekilde 3 puan galibiyet, 1 puan beraberlik ve 0 puan mağlubiyet olarak uygulanmaktadır. A’dan L’ye kadar uzanan gruplarda takımlar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir yarış içerisindedir.
Aşağıda grupların güncel puan durumları tamamen puan odaklı şekilde listelenmiştir.
FIFA DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 2026
A GRUBU
Meksika: 6 Puan
Güney Kore: 3 Puan
Çekya: 1 Puan
Güney Afrika: 1 Puan
B GRUBU
Kanada: 4 Puan
İsviçre: 4 Puan
Bosna Hersek: 1 Puan
Katar: 1 Puan
C GRUBU
Brezilya: 4 Puan
Fas: 4 Puan
İskoçya: 3 Puan
Haiti: 0 Puan
D GRUBU (TÜRKİYE'NİN GRUBU)
Amerika Birleşik Devletleri: 6 Puan
Avustralya: 3 Puan
Paraguay: 3 Puan
Türkiye: 0 Puan
E GRUBU
Almanya: 3 Puan
Fildişi Sahili: 3 Puan
Ekvador: 0 Puan
Curaçao: 0 Puan
F GRUBU
İsveç: 3 Puan
Japonya: 1 Puan
Hollanda: 1 Puan
Tunus: 0 Puan
G GRUBU
Yeni Zelanda: 1 Puan
İran: 1 Puan
Belçika: 1 Puan
Mısır: 1 Puan
H GRUBU
Uruguay: 1 Puan
Suudi Arabistan: 1 Puan
İspanya: 1 Puan
Yeşil Burun Adaları: 1 Puan
I GRUBU
Norveç: 3 Puan
Fransa: 3 Puan
Senegal: 0 Puan
Irak: 0 Puan
J GRUBU
Arjantin: 3 Puan
Avusturya: 3 Puan
Ürdün: 0 Puan
Cezayir: 0 Puan
K GRUBU
Kolombiya: 3 Puan
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1 Puan
Portekiz: 1 Puan
Özbekistan: 0 Puan
L GRUBU
İngiltere: 3 Puan
Gana: 3 Puan
Panama: 0 Puan
Hırvatistan: 0 Puan
DÜNYA KUPASI GRUP GRUP PUAN DURUMLARI VE SIRALAMA LİSTESİ
2026 Dünya Kupası grup aşamasında sıralamalar, takımların puan performanslarına göre şekillenmektedir. Özellikle ABD, Meksika, Brezilya, Fransa ve İngiltere gibi güçlü ekipler gruplarında avantajlı konumda yer almaktadır.
A ve B gruplarında liderlik mücadelesi üst seviyededir.
C Grubu’nda Brezilya ve Fas eşit puanla zirveyi paylaşmaktadır.
D Grubu’nda ABD lider konumda bulunurken Türkiye puansız durumdadır.
I Grubu’nda Fransa ve Norveç güçlü başlangıç yapmıştır.
L Grubu’nda İngiltere ve Gana aynı puanla liderliği paylaşmaktadır.
Turnuva formatı gereği her maç sonucu sıralamayı doğrudan etkilediği için gruplardaki denge sürekli değişkenlik göstermektedir.
2026 DÜNYA KUPASI'NDA KİM LİDER, TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
D Grubu özelinde değerlendirildiğinde liderlik koltuğunda Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Grup içinde ikinci ve üçüncü sırayı Avustralya ve Paraguay paylaşırken, Türkiye 0 puan ile son sırada bulunmaktadır.
Genel tabloya bakıldığında turnuvanın erken aşamasında olduğu ve sıralamaların ilerleyen maçlarla birlikte ciddi şekilde değişebileceği görülmektedir.