FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi futbolda hangi kupaya denk gelir, hangi kupayla eşdeğerdir, (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi)?
Basketbolseverlerin sıkça merak ettiği konuların başında FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin futboldaki karşılığı geliyor. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından biri olan bu turnuvanın, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi futbol kupalarıyla hangi seviyede benzerlik gösterdiği araştırılıyor. Peki, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi futbolda hangi kupaya denk geliyor?
FIBA BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa basketbolunda kulüpler düzeyinde düzenlenen uluslararası turnuvalardan biridir ve son yıllarda giderek artan bir rekabet seviyesine ulaşmıştır. Farklı ülkelerin liglerinden gelen takımların mücadele ettiği bu organizasyon, basketbolun Avrupa’daki önemli sahnelerinden biri olarak kabul edilir.
FUTBOLDA HANGİ KUPAYA DENK GELİR?
Spor kamuoyunda en çok merak edilen konu, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin futboldaki karşılığıdır. Genel kabul gören değerlendirmeye göre bu organizasyon, futbol tarafında en üst seviye olan UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde değildir. Daha çok ikinci ve üçüncü seviye Avrupa kupalarıyla benzer bir yapı göstermektedir.
UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ İLE KARŞILAŞTIRMA
Rekabet seviyesi, kulüp katılım profili ve organizasyon yapısı dikkate alındığında FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi; futboldaki UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi arasında bir konuma yerleştirilmektedir. Ancak genel görüş, turnuvanın Avrupa Ligi’nden ziyade Konferans Ligi seviyesine daha yakın olduğu yönündedir.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, futbol dünyasında doğrudan birebir bir karşılığa sahip olmasa da, prestij ve kulüp düzeyi açısından UEFA organizasyonları içinde orta-alt seviye bir turnuva olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kıyaslama yapıldığında en yakın eşdeğer genellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi olarak öne çıkmaktadır.
BASKETBOL AVRUPA KUPALARI
1. EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague)
Avrupa basketbolunun en üst seviyesi ve en prestijli kulüp organizasyonudur.
2. EuroCup (Euroleague Basketball EuroCup)
EuroLeague’in bir alt seviyesi olarak kabul edilir.
3. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi
FIBA tarafından organize edilir, EuroLeague ve EuroCup’ın bir seviye altında konumlanır.
4. FIBA Europe Cup
Avrupa basketbolunda dördüncü seviye kulüp turnuvası olarak kabul edilir.
FUTBOL AVRUPA KUPALARI (UEFA)
1. UEFA Şampiyonlar Ligi
Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp turnuvasıdır.
2. UEFA Avrupa Ligi
Şampiyonlar Ligi’nin bir alt seviyesi olarak güçlü kulüplerin mücadele ettiği turnuvadır.
3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA’nın üçüncü seviye kulüp organizasyonudur ve daha geniş ülke katılımı içerir.
4. UEFA Süper Kupa
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasında oynanan tek maçlık prestij karşılaşmasıdır.