FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi futbolda hangi kupaya denk gelir, hangi kupayla eşdeğerdir, (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi)?

Avrupa’da kulüp bazlı organizasyonlar karşılaştırılırken, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin futboldaki yeri de gündeme geliyor. Sporseverler, bu turnuvanın prestij ve rekabet seviyesi açısından UEFA Şampiyonlar Ligi mi yoksa UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi seviyesine mi daha yakın olduğunu merak ediyor. İşte basketboldaki bu organizasyonun futboldaki karşılığına dair detaylar…

FIBA BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa basketbolunda kulüpler düzeyinde düzenlenen uluslararası turnuvalardan biridir ve son yıllarda giderek artan bir rekabet seviyesine ulaşmıştır. Farklı ülkelerin liglerinden gelen takımların mücadele ettiği bu organizasyon, basketbolun Avrupa’daki önemli sahnelerinden biri olarak kabul edilir.

FUTBOLDA HANGİ KUPAYA DENK GELİR?

Spor kamuoyunda en çok merak edilen konu, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin futboldaki karşılığıdır. Genel kabul gören değerlendirmeye göre bu organizasyon, futbol tarafında en üst seviye olan UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde değildir. Daha çok ikinci ve üçüncü seviye Avrupa kupalarıyla benzer bir yapı göstermektedir.

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Rekabet seviyesi, kulüp katılım profili ve organizasyon yapısı dikkate alındığında FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi; futboldaki UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi arasında bir konuma yerleştirilmektedir. Ancak genel görüş, turnuvanın Avrupa Ligi’nden ziyade Konferans Ligi seviyesine daha yakın olduğu yönündedir.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, futbol dünyasında doğrudan birebir bir karşılığa sahip olmasa da, prestij ve kulüp düzeyi açısından UEFA organizasyonları içinde orta-alt seviye bir turnuva olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kıyaslama yapıldığında en yakın eşdeğer genellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi olarak öne çıkmaktadır.

BASKETBOL AVRUPA KUPALARI

1. EuroLeague (Turkish Airlines EuroLeague)

Avrupa basketbolunun en üst seviyesi ve en prestijli kulüp organizasyonudur.

2. EuroCup (Euroleague Basketball EuroCup)

EuroLeague’in bir alt seviyesi olarak kabul edilir.

3. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi

FIBA tarafından organize edilir, EuroLeague ve EuroCup’ın bir seviye altında konumlanır.

4. FIBA Europe Cup

Avrupa basketbolunda dördüncü seviye kulüp turnuvası olarak kabul edilir.

FUTBOL AVRUPA KUPALARI (UEFA)

1. UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp turnuvasıdır.

2. UEFA Avrupa Ligi

Şampiyonlar Ligi’nin bir alt seviyesi olarak güçlü kulüplerin mücadele ettiği turnuvadır.

3. UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA’nın üçüncü seviye kulüp organizasyonudur ve daha geniş ülke katılımı içerir.

4. UEFA Süper Kupa

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasında oynanan tek maçlık prestij karşılaşmasıdır.