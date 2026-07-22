Fethiye yangın son dakika: Fethiye yangın olayı nedir? Fethiye'de yangın mı çıktı, son durum nedir?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen orman yangını, son dakika gelişmesi olarak gündemdeki yerini aldı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, "Fethiye yangın olayı nedir?", "Yangın kontrol altına alındı mı?" ve "Fethiye'de son durum nasıl?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Fethiye yangınıyla ilgili merak edilen son gelişmeler...

FETHİYE'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edilerek söndürme çalışmaları başlatıldı.

FETHİYE YANGIN OLAYI NEDİR?

Fethiye'deki orman yangınına ilk etapta 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve toplam 130 personel sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan koordineli şekilde müdahalede bulunuyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise ilgili ekipler tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

SON DURUM NEDİR?

Fethiye'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak ve yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürütüyor. Bölgede görev yapan ekiplerin söndürme faaliyetleri sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.

BAŞKA HANGİ İLLERDE YANGIN ÇIKTI?

Fethiye'nin yanı sıra aynı gün farklı illerde de orman yangınları meydana geldi:

Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleri ile Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edilirken, kara ulaşımının zor olması nedeniyle bölge için hava desteği talep edildi.