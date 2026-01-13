Fethiye Galatasaray CANLI nereden izlenir? Fethiye Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Fethiyespor ile Galatasaray, ZTK kapsamında sahaya çıkıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen sporseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, canlı yayın bilgileri ve izleme seçeneklerine odaklanmış durumda. Fethiyespor– Galatasaray karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme adresi neresi?

GALATASARAY KAFİLESİ MUĞLA'YA ULAŞTI

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için Muğla'ya gelen Galatasaray kafilesi, Dalaman Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Takımı coşkuyla selamlayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. İlçe merkezine doğru yapılan yolculuk sırasında meşaleler yakılırken, tezahüratlar eşliğinde kafile konaklayacağı otele uğurlandı.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, futbolseverlerle A Spor ekranlarında buluşacak. Mücadele şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A SPOR CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifresiz şekilde takip edilebilecek.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamındaki Fethiyespor–Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupadaki kritik mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan ZTK maçı, Muğla'da bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.