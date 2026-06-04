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Ferdi Zeyrek çarpıldı karikatürü olayı nedir? Ferdi Zeyrek karikatür çizen kadın kim?

Ferdi Zeyrek çarpıldı karikatürü olayı nedir? Ferdi Zeyrek karikatür çizen kadın kim?
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Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından ortaya çıkan “Çarpıldı” ifadesi içeren karikatür, hem siyaset hem de medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların büyümesiyle birlikte konu TBMM gündemine taşınırken, farklı isimler üzerinden yürütülen iddialar ve açıklamalar kamuoyunda yeni bir polemiğe dönüştü. Peki, Ferdi Zeyrek çarpıldı karikatürü olayı nedir? Ferdi Zeyrek karikatür çizen kadın kim? Detaylar...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2024 tarihinde Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda bulunan makine dairesindeki arızayı kontrol etmek isterken trajik bir şekilde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Bu acı olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, vefatın ardından basında ve sosyal medyada tartışma yaratan içerikler de gündeme geldi. Peki,  Ferdi Zeyrek çarpıldı karikatürü olayı nedir? Ferdi Zeyrek karikatür çizen kadın kim? Detaylar haberimizde.

FERDİ ZEYREK ÇARPTILDI KARİKATÜRÜ OLAYI NEDİR?

Yeni Akit gazetesi tarafından yayımlandığı belirtilen “Çarpıldı” ifadesini içeren karikatür, kamuoyunda büyük tepki topladı. Söz konusu görsel ve ifade, Zeyrek’in ölümüne gönderme yaptığı gerekçesiyle siyasi çevrelerde ve toplumun farklı kesimlerinde infial oluşturdu.

Olayın ardından konu, siyasi tartışmalara da taşındı. CHP Grup Toplantısı’nda yapılan açıklamalarda bu karikatüre ilişkin sert eleştiriler dile getirildi ve olayın medya-siyaset ilişkisindeki yansımaları yeniden gündeme getirildi.

Özellikle TBMM kürsüsünde yapılan konuşmalarda, söz konusu karikatür üzerinden yürütülen tartışmaların daha da büyüdüğü görüldü. Bu süreçte farklı iddialar ve karşı açıklamalar kamuoyuna yansıdı.

FERDİ ZEYREK KARİKATÜR ÇİZEN KADIN KİM?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki bazı görüntüler üzerinden tartışmayı genişleterek şu ifadeleri kullandı:

"Canımız Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün, Yeni Akit Gazetesi'nde 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, bugün babaevinde çikolata dağıtıyor."

Bu açıklamanın ardından kamuoyunda söz konusu kişinin kim olduğu tartışma konusu oldu. Görüntülerde çikolata dağıttığı belirtilen kişi olarak adı geçen Gülşah Alyans, iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Alyans, kendisine yöneltilen “karikatürist” iddiasını reddederek şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. 'Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin' demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım 2025'te açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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