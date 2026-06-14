Ferdi Kadıoğlu kimdir, Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Ferdi Kadıoğlu hangi takımda oynuyor?

Saha içindeki çok yönlülüğüyle tanınan Ferdi Kadıoğlu, 2026 yılı itibarıyla özel hayatındaki mutlu gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Ferdi Kadıoğlu evlendi mi, eşi kim, çocuğu var mı?" sorularının yanıtları haberimizde. 2025 yılının Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu Sera Vrij ile dünyaevine giren ve aynı yıl kızı Felicia Sofia'yı kucağına alan başarılı futbolcunun aile yaşantısından tuttuğu takıma kadar tüm biyografik bilgileri bir araya getirdik. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun hayatı ve bilinmeyenleri...

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Tam adıyla Ferdi Erenay Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda’nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 26 yaşında olan başarılı futbolcu, modern futbolda her iki kanatta, orta sahada ve bek pozisyonlarında sergilediği üstün performansla "joker" oyuncu tanımının dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri haline gelmiştir. Hollanda'da yetişmesine rağmen babasının Türk, annesinin ise Kanada asıllı Hollandalı olması sayesinde Türk Milli Takımı'nı seçerek ay-yıldızlı formayı terletmeye başlamıştır.

FERDİ KADIOĞLU ASLEN NERELİDİR?

Hollanda doğumlu olmasına rağmen Ferdi Kadıoğlu’nun kökenleri Karadeniz’e dayanmaktadır. Milli yıldız aslen Trabzon’un Arsin ilçesindendir. Babası Feyzullah Kadıoğlu, her fırsatta oğlunun memleketine olan bağını dile getirmekte, Ferdi de saha dışındaki mütevazı duruşuyla Türk taraftarların büyük sevgisini kazanmaktadır.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ferdi Kadıoğlu’nun kariyeri, Hollanda’da başlayıp Türkiye’de efsaneleşen ve İngiltere’ye uzanan bir başarı öyküsüdür:

NEC Nijmegen (2016-2018): Futbola başladığı ve genç yaşta profesyonel olup Avrupa devlerinin radarına girdiği kulüp.

Fenerbahçe (2018-2024): Henüz 18 yaşında geldiği sarı-lacivertli kulüpte 6 yıl boyunca forma giymiş, kaptanlığa kadar yükselmiş ve taraftarın sevgilisi olmuştur. Burada bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Brighton & Hove Albion (2024- ): 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekibine transfer olarak Türk futbol tarihinin en pahalı satışlarından birine imza atmıştır.

FERDİ KADIOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Milli futbolcu, 2026 yılı itibarıyla aile babası kimliğiyle de yeni bir döneme adım atmıştır. Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu ve Mart 2025'te evlilik teklifi ettiği Sera Vrij ile 28 Ağustos 2025 tarihinde sade bir törenle dünyaevine girmiştir. Çiftin bu mutlu evlilikten Felicia Sofia adında bir kız çocukları bulunmaktadır. Küçük Sofia, 17 Ekim 2025 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonelliği her zaman ön planda tutan Ferdi Kadıoğlu, bugüne kadar net bir takım taraftarlığı açıklaması yapmamıştır. Ancak 6 yıl boyunca formasını terlettiği, bir çocuk olarak girip bir yıldız olarak ayrıldığı Fenerbahçe ile kurduğu bağ oldukça derindir. Premier Lig’e giderken yaptığı veda açıklamasında Fenerbahçe’nin kendisi için daima bir ev kalacağını belirterek sarı-lacivertli camiaya olan aidiyetini göstermiştir.

GÜNCEL DURUM VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla Brighton formasıyla Premier Lig'de istikrarlı bir görüntü çizen Ferdi Kadıoğlu, aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın en önemli kozlarından biridir. Hem savunmadaki hırsı hem de hücumdaki teknik kapasitesiyle Avrupa'nın en değerli kanat beklerinden biri olarak gösterilmektedir.